صدمة في الزمالك قبل مواجهة المصري.. السعيد ودونجا وأحمد ربيع خارج الحسابات

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن الجهاز الفني لنادي الزمالك تلقى صدمة جديدة، بعد تأكد صعوبة لحاق ثلاثي الفريق عبد الله السعيد ونبيل عماد «دونجا» وأحمد ربيع بمباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بسبب استمرار معاناتهم من الإصابة.

وكشف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن تدريبات اليوم شهدت بدء عبد الله السعيد ودونجا مرحلة الجري حول الملعب في خطوة إيجابية ضمن برنامج التأهيل، إلا أن فرص لحاقهما بالمباراة تبقى صعبة للغاية، في ظل عدم الجاهزية الفنية والبدنية حتى الآن.

وتابع: بالنسبة لأحمد ربيع ما زال لم يبدأ مرحلة الجري حول الملعب وأمامه 10 أيام.