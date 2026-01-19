قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل نتائج الأسبوع الأول من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات
أحيانًا يمكن أن تنفعل بشدة..مدرب السنغال يكشف تفاصيل تهديده بالانسحاب أمام المغرب
ماذا كنت لتفعل.. كلود لوروا يكشف تفاصيل حديثه مع ماني أثناء انسحاب السنغال
ماذا كان يقول الرسول عند دخول شهر شعبان؟.. 13 كلمة تطرح البركة
حكم الأكل من الصيد بالبندقية.. الإفتاء تجيب
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
إزالة 5012 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
14 دقيقة هزت القارة السمراء .. كيف أنقذ ماني نهائي أفريقيا بين السنغال والمغرب؟
نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين
شعبان يبدأ الليلة.. اغتنمه بـ عمل واحد يفتح لك الأبواب ويغفر ذنوبك
"الزراعة" تطلق 5 قوافل بيطرية مجانية ببني سويف وتفحص 1600 رأس ماشية لدعم صغار المربين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة بعد صعوبة لحاق 4 من نجومه لمباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتزداد معاناة الزمالك على المستوى الفني حيث يغيب عدد كبير من اللاعبين خصوصا في مركز خط الوسط عن المباراة المرتقبة أمام المصري.

ويستمر غياب الرباعي عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا وأحمد ربيع ومحمود جهاد عن المباراة بسبب الإصابة التي لاحقتهم خلال الفترة الماضية.

بجانب غياب محمد السيد وأحمد حمدي بسبب قرار إدارة الزمالك بإيقاف الثنائي على خلفية أزمة تجديد التعاقد وسط احتمالات كبيرة أيضا بغيا ناصر ماهر بعد الاتفاق على رحيله لبيراميدز خلال الميركاتو الجاري.

وسيتجه معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك للاعتماد على سيف فاروق جعفر ومحمد شحاته في وسط الملعب أمام المصري البورسعيدي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك الزمالك والمصري الكونفيدرالية

