ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية

تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة بعد صعوبة لحاق 4 من نجومه لمباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتزداد معاناة الزمالك على المستوى الفني حيث يغيب عدد كبير من اللاعبين خصوصا في مركز خط الوسط عن المباراة المرتقبة أمام المصري.

ويستمر غياب الرباعي عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا وأحمد ربيع ومحمود جهاد عن المباراة بسبب الإصابة التي لاحقتهم خلال الفترة الماضية.

بجانب غياب محمد السيد وأحمد حمدي بسبب قرار إدارة الزمالك بإيقاف الثنائي على خلفية أزمة تجديد التعاقد وسط احتمالات كبيرة أيضا بغيا ناصر ماهر بعد الاتفاق على رحيله لبيراميدز خلال الميركاتو الجاري.

وسيتجه معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك للاعتماد على سيف فاروق جعفر ومحمد شحاته في وسط الملعب أمام المصري البورسعيدي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.