معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك استعدادا لمباراة المصري بالكونفدرالية

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على أهمية المرحلة المقبلة، وطالب بضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز في اللقاء المرتقب أمام المصري لاعتلاء صدارة المجموعة.

وأعرب معتمد جمال عن ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة، وطالبهم ببذل أقصى جهد في التدريبات، وتنفيذ التعليمات المطلوبة.

ومنح المدير الفني لاعبيه بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال مران اليوم في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.