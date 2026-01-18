حقيقة مفاوضات الزمالك مع مدرب برتغالي خلفا لـ معتمد جمال

كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك حقيقة الدخول فى مفاوضات مع البرتغالي جورج سيماو لتولي القيادة الفنية.

ذكرت المصادر أن إدارة القلعة البيضاء لم تدخل فى أي مفاوضات مع البرتغالي جورج سيماو خلال الفترة الماضية لتولي مهام قيادة الزمالك.

أشارت المصادر إلي أن البرتغالي جورج سيماو من ضمن المرشحين فى اخيارات المدربين الأجانب لكن لم يتم التفاوض معه على الإطلاق.

شددت على أن الفترة الحالية ينصب تريكز إدارة نادي الزمالك على مشاركة الفارس الأبيض في كأس الكونفدرالية والمسابقات المحلية تحت قيادة معتمد جمال.

يذكر أنه تم ترشيح المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي لتولى مهمة تدريب الزمالك.