فيديو صادم في إدفو| شاب يهدم ضريح الشيخ أويس القرني بالفأس.. الأهالي يكشفون التفاصيل
«احذروا على الطرق».. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحاً وأمطار تضرب هذه المناطق
كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية
الدوري السعودي .. القادسية يسحق الحزم 5-1 ويقفز للمربع الذهبي
الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا
الجيش السوري يعلن الوقف الكامل لإطلاق النار على كافة الجبهات.. تفاصيل
الرئيس السيسي يهنئ موسيفيني بإعادة انتخابه رئيساً لأوغندا
الإفتاء: الرسول كان يصوم أكثر ما يصوم في شهر شعبان
تخفيض ساعات عمل الموظفة من ذوي الإعاقة المرضعة لطفلها حتى بلوغه العامين
أستاذ علاقات دولية: اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ مهامها رسميًا من القاهرة
وزير التموين بمجلس الشيوخ: توفير السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان
رياضة

الزمالك يتعاقد مع إسماعيل مسعود المحترف في أمريكا للانضمام لفريق كرة السلة

إسلام مقلد

أتم نادي الزمالك التعاقد مع إسماعيل مسعود اللاعب المصري المحترف في الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام لصفوف فريق كرة السلة.

قام إسماعيل مسعود باستخراج أوراقه المصرية وجواز السفر المصري قبل عدة شهور من أجل المشاركة مع منتخب مصر في بطولة الأفروباسكت لكنه لم يشارك مع الفراعنة.

وولد إسماعيل في إسبانيا بالتحديد في مدريد، ويبلغ طوله 180 سم.

وكان يلعب مع فريق مايوركا بالما في دوري الدرجة الثانية الإسباني قبل الانتقال إلى أمريكا.

ويبلغ إسماعيل مسعود من العمر 25 عاما ويلعب في مركز المهاجم.

تفاصيل أزمة محمد يونس مع نادي الزمالك

وعلى جانب أخر كشف محمد يونس، لاعب فريق كرة السلة بنادي الزمالك، عن تفاصيل أزمته مع مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال يونس في تصريحات صحفية إن ما يقرب من 45% من قيمة عقده لم يحصل عليها حتى الآن، موضحًا أن هذه النسبة تشمل 25% مقدم تعاقد إلى جانب 4 أشهر متأخرة بواقع 5% عن كل شهر.

وأضاف اللاعب، أنه اضطر إلى التقدم بشكوى رسمية إلى لجنة فض المنازعات، على أن يصدر الحكم النهائي يوم الأربعاء المقبل، مؤكدًا أن القرار سيحسم الأمر إما بسداد المستحقات أو فسخ التعاقد.

ولم تتوقف المعاناة عند الجانب المالي فقط، حيث أشار يونس إلى أن بدل السكن والإيجار متأخر منذ شهرين، وفي بعض الأحيان يصل التأخير إلى 4 أشهر، ما يضع اللاعبين المقيمين في السكن تحت ضغط نفسي كبير، ويجعلهم مهددين بالرحيل في أي وقت.

