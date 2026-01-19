لاعبو الزمالك الدوليين يشاركون فى التدريبات استعدادا لمواجهة المصري بالكونفدرالية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عودة اللاعبين الدوليين للتدريبات الجماعية يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لمباراة المصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كان الجهاز الفني قرر منح الخماسي الدولي، محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل وأحمد فتوح ومحمد شحاتة راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة مساء أمس بعد المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.