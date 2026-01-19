الزمالك يلتقي الجزيرة في الجولة العاشرة من دوري أليانز الممتاز لكرة السلة رجال

يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، نظيره الجزيرة، في المباراة التي تُقام ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري أليانز الممتاز لكرة السلة - رجال لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والجزيرة، في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، على صالة نادي الزمالك.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري أليانز لكرة السلة بنظام الذهاب والإياب، حيث يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للخاسر، وذلك لتحديد الترتيب من الأول إلى الثامن، ومواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، الزمالك، الاتحاد السكندري، سبورتنج، سموحة، الجزيرة، المصرية للاتصالات، وبتروجت.

وتُذاع مباريات دورى أليانز السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب من خلال الرابط التالي:

youtube.com/@egyptbasketballfederation

كما يمكنكم متابعة جميع الإحصائيات والتفاصيل الخاصة بالمباريات عبر الموقع الرسمي لإحصائيات الاتحاد المصري لكرة السلة:

ebl.web.geniussports.com