خلصانة بـ إعتذار .. تفاصيل إنتهاء أزمة كابتن ماجد في الزمالك

قاربت أزمة أحمد حمدي نجم نادي الزمالك علي الإنتهاء عقب إتفاق جرى بين إدارة القلعة البيضاء واللاعب.

كان أحمد حمدي دخل فى مشادة قوية مع أحمد عبدالرؤوف المدير الفني السابق لفريق الزمالك وقام بتعنيفه وبعض زملائه بالفريق إلي جانب قيام اللاعب بتمزيق قميص الفارس الأبيض.

وقال مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء أن أحمد حمدي سوف يتقدم بإعتذار إلي إدارة نادي الزمالك عما بدر منه قبل رحيل أحمد عبدالرؤوف عن منصبه.

أفاد أن وجود معتمد جمال المدير الفني الحالي على رأس الجهاز الفني ساهم فى إنهاء أزمة أحمد حمدي بعدما أبدي ترحيبا بعودة اللاعب فى قادم الأيام إلي التدريبات الجماعية ومن ثم المشاركة فى المباريات محليا وقاريا.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره المصري البورسعيدي يوم 25 يناير القادم في إطار منافسات كأس الكونفدرالية.