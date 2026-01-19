إجراءات عاجلة فى تدريبات الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة المصري بالكونفدرالية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم "الاثنين" على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بدأ المران بفقرة بدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

وخضع عمر جابر لاعب الزمالك لجلسة علاجية على هامش المران بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة، والتي تعرض لها خلال مباراة زد في بطولة كأس عاصمة مصر..

كما أدى كل من عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا وأحمد ربيع وأحمد عبد الرحيم "إيشو" رباعي الفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران.

ويعاني عبد الله السعيد من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، في حين يشكو نبيل عماد دونجا من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بينما يعاني أحمد ربيع من إصابة في العضلة الضامة، ويشكو أحمد عبد الرحيم "إيشو" من إصابة بشد في العضلة الضامة.

وركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على الجوانب الخططية خلال مران اليوم، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات خلال المران، لخوض بعض الجوانب الفنية، وحرص معتمد جمال، ومساعده إبراهيم صلاح على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.