بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موعد انضمام اللاعبين الدوليين في منتخب مصر، إلى صفوف نادي الزمالك؛ عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيس بوك”: "عودة الدوليين لتدريبات الزمالك الأربعاء المقبل".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

تذاع مباراة الزمالك والمصري عبر قناة “بي إن سبورت”، بحضور كوكبة من نجم الكرة المصرية والعربية.