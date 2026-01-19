اتحاد السلة يقرر تعيين محمد سمير وعمرو عاصم لقيادة منتخبات 3X3 تحت 23 عامًا



قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي، تعيين الكابتن محمد سمير مديرًا فنيًا لمنتخب مصر لكرة السلة 3X3 للرجال والشباب تحت 23 عامًا.

كما قرر مجلس الإدارة تعيين الكابتن عمرو عاصم مديرًا فنيًا لمنتخب مصر لكرة السلة 3X3 للسيدات والشبات تحت 23 عامًا.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الاتحاد الاستراتيجية لتطوير منظومة كرة السلة 3X3، وضمن برنامج الإعداد طويل المدى للمنافسة على التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، وبناء منتخبات وطنية قادرة على تمثيل مصر بالشكل اللائق على المستويين القاري والدولي.