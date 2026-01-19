قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية قبل موقعة المصري

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

يستعد نادي الزمالك للعودة للمنافسات القارية في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بلقاء المصري البورسعيدي

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

ويستضيف نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءً فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية .

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية قبل لقاء المصري:

1- المصري 6 نقاط.

2- الزمالك 4 نقاط.

3- كايزر نقطة وحيدة.

4- زيسكو يونايتد دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

تذاع مباراة الزمالك والمصري عبر قناة بى إن سبورت بحضور كوكبة من نجم الكرة المصرية والعربية.

حكم مباراة الزمالك والمصري

ويدير المباراة طاقم التحكيم من جورج جاتوجاتو حكم ساحة، ويعاونه كل من إيمري نيونجابو و رينوفات بيزوموريمي مساعدين ورودريج بيرجيريمانا حكم رابع.


 

الزمالك نادي الزمالك المصري البورسعيدي الكونفدرالية الإفريقية مباراة الزمالك والمصري

