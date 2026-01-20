قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور يوجه رسالة للمغرب: أتمنى ألا تفرق الكرة الشعوب العربية
البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار
دعاء أول يوم في شعبان يفرج الله كل همومك.. ردّده بقلب خاشع
السلاح الصامت.. 3 أطفال أشقاء و3 من أولاد خالتهم وابن الجيران يصارعون الموت
قراصنة يخترقون التلفزيون الإيراني ويبثون لقطات مؤيدة لبهلوي
الإمارات تنفي علاقتها بمتفجرات عثر عليها في مطار الريان بمدينة المكلا اليمنية
ابنة أحمد راتب: حزنت لعدم تكريم والدي ووجدت بعدها استجابة سريعة لتكريمه
انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب
صحة بني سويف: إنقاذ طفلة ابتلعت مشبك شعر بمستشفى الواسطى المركزي دون تدخل جراحي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة
سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة
قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليلة حزينة لألعاب صالات الزمالك: خسائر في السلة والطائرة

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
حمزة شعيب

شهدت أمس الاثنين صالات الزمالك سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، بعدما خسر فريق كرة السلة بنتيجة 67-68 أمام الجزيرة ضمن منافسات بطولة الدوري السوبر، في مباراة حسمت بفارق نقطة واحدة لصالح الفريق الضيف.

وتأتي هذه الخسارة بعد أن مني الأبيض بهزيمة ثقيلة أمام الاتحاد بنتيجة 104-84 في الجولة الماضية، بينما كان قد حقق الفوز على سموحة بنتيجة 96-79 في الجولة التي سبقتها، لتظل النتائج متذبذبة وتزيد من الضغط على لاعبي الفريق.

وفي كرة الطائرة، توج فريق رجال الأهلي بلقب السوبر المحلي للموسم 2025-2026 بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، لتسجل فرق الزمالك خسارة أخرى في منافسات ألعاب الصالات خلال أيام قليلة.

وتعيش فرق الزمالك لألعاب الصالات أزمة مالية طاحنة انعكست على اللاعبين، ما دفع مجلس إدارة النادي للتعهد بسداد جزء من المستحقات المتأخرة خلال الأيام المقبلة، في محاولة للتخفيف من الأثر النفسي والمادي على الفرق المختلفة سواء كرة السلة أو الطائرة أو اليد.

وتستمر المنافسات، حيث من المقرر أن تُستكمل مباريات دوري المرتبط لرجال الكرة الطائرة بالموسم المحلي 2025-2026 في صالة زويل بالسادس من أكتوبر، بدءًا من 23 يناير وحتى 30 من نفس الشهر، وسط آمال الزمالك بتحسين نتائجه وتعويض خسائره السابقة.

الزمالك الأهلي كرة الطائرة كرة السلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

محمد أبو تريكة

هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

خلال أسبوع.. محافظ بني سويف يناقش جهود أجهزة وإدارات مديرية الزراعة

مجلس محامي سوهاج

النائب أحمد الشريف نقيبا لمحامي سوهاج.. و١٣ عضوا بالمجلس

الحملة

غلق وتشميع 4 منشآت طبية غير حكومية "خاصة" في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية

بالصور

سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة

تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002

نيرمين الفقي السر الغامض في حياة اولاد الراعي

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

تفسير حلم المرحاض في المنام: فقدان السيطرة والشعور بانعدام الخصوصية

تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام

شراء سيارة مستعملة .. 10 أشياء ضروري فحصها قبل إتمام الصفقة

بيع سيارة
بيع سيارة
بيع سيارة

فيديو

ساديو ماني و كلود لوروا

انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد