ليلة حزينة لألعاب صالات الزمالك: خسائر في السلة والطائرة

شهدت أمس الاثنين صالات الزمالك سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، بعدما خسر فريق كرة السلة بنتيجة 67-68 أمام الجزيرة ضمن منافسات بطولة الدوري السوبر، في مباراة حسمت بفارق نقطة واحدة لصالح الفريق الضيف.

وتأتي هذه الخسارة بعد أن مني الأبيض بهزيمة ثقيلة أمام الاتحاد بنتيجة 104-84 في الجولة الماضية، بينما كان قد حقق الفوز على سموحة بنتيجة 96-79 في الجولة التي سبقتها، لتظل النتائج متذبذبة وتزيد من الضغط على لاعبي الفريق.

وفي كرة الطائرة، توج فريق رجال الأهلي بلقب السوبر المحلي للموسم 2025-2026 بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، لتسجل فرق الزمالك خسارة أخرى في منافسات ألعاب الصالات خلال أيام قليلة.

وتعيش فرق الزمالك لألعاب الصالات أزمة مالية طاحنة انعكست على اللاعبين، ما دفع مجلس إدارة النادي للتعهد بسداد جزء من المستحقات المتأخرة خلال الأيام المقبلة، في محاولة للتخفيف من الأثر النفسي والمادي على الفرق المختلفة سواء كرة السلة أو الطائرة أو اليد.

وتستمر المنافسات، حيث من المقرر أن تُستكمل مباريات دوري المرتبط لرجال الكرة الطائرة بالموسم المحلي 2025-2026 في صالة زويل بالسادس من أكتوبر، بدءًا من 23 يناير وحتى 30 من نفس الشهر، وسط آمال الزمالك بتحسين نتائجه وتعويض خسائره السابقة.