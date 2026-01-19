ساديو ماني: شخصية البطل أعادت السنغال للتتويج بأمم أفريقيا 2025

قاد ساديو ماني منتخب السنغال للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 للمرة الثانية في تاريخه، بعد مباراة نهائية درامية أمام المغرب انتهت بفوز أسود التيرانجا بهدف دون رد على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط مساء الأحد.

وجاء هدف السنغال عن طريق بابي جاي في الدقيقة 94، قبل أن يشهد الدقيقة 95 احتساب حكم اللقاء جاك ندالا ركلة جزاء ضد السنغال بعد تدخل تقنية الفيديو "VAR".

ما دفع المدير الفني السنغالي بابي ثياو لإصدار أوامر بالانسحاب، إلا أن ساديو ماني تدخل وأقنع زملاءه والمدرب باستكمال المباراة، مما أعاد الروح للفريق.

وتولى إبراهيم دياز تنفيذ ركلة الجزاء للمغرب، إلا أنه أضاعها بطريقة غريبة، لتفقد أسود الأطلس فرصة التعادل، ويخسر الفريق اللقب.

يذكر أن السنغال كانت قد توجت بلقب كأس أمم أفريقيا 2021 بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح، ليكون هذا اللقب الثاني في تاريخ المنتخب.

تشكيلة السنغال أمام المغرب في النهائي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: كيربين دياتا، مامادو سار، موسى نياخاتي، ماليك ضيوف

خط الوسط: إدريسا جانا جاي، بابي جاي، لامين كامارا

خط الهجوم: ساديو ماني، إليمان ندياي، نيكولاس جاكسون

تشكيلة المغرب أمام السنغال في النهائي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي، آدم ماسينا، نايف أكرد، أشرف حكيمي

خط الوسط: نائل العيناوي، بلال الخنوس، إسماعيل صيباري

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، إبراهيم دياز، أيوب الكعبي

شهد النهائي لحظة بطولية استثنائية من ماني، الذي أعاد فريقه لاستكمال المباراة، ليصبح بذلك أحد أبرز أبطال النسخة الحالية من البطولة.