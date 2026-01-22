اجتماع حاسم بين حسين لبيب ووكيل بنتايج لحسم مصير اللاعب مع الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة أن اجتماعًا يُعقد حاليًا بين حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، ويوسف مسعد، وكيل اللاعب محمود بنتايج، من أجل التوصل لاتفاق نهائي بشأن استمرار اللاعب مع القلعة البيضاء.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة "cbc"، إن الاجتماع يهدف إلى حل أزمة محمود بنتايج مع نادي الزمالك، وبحث جميع التفاصيل المتعلقة بمستقبله خلال المرحلة المقبلة، في محاولة لإنهاء الخلافات القائمة والوصول لصيغة ترضي جميع الأطراف.

وأشار شبانة إلى أن إدارة الزمالك تسعى لحسم الملف في أسرع وقت ممكن، سواء باستمرار اللاعب داخل صفوف الفريق أو التوصل إلى حل نهائي يضع حدًا للأزمة القائمة بعد قيام اللاعب بفسخ عقده.