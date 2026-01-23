قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة بـ57 مليار دولار.. ترامب يرفع عرض شراء جرينلاند إلى مليون دولار للفرد
تناولوا فسيخ وملوحة.. تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة في سوهاج
الجيش السوري يستعد لتسلم سجن الأقطان بعد انسحاب عناصر قسد
منع السمسرة وضبط البيانات .. كيف يغيّر قانون الحج قواعد التنظيم؟
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 23-1-2026
أول جمعة من شعبان.. اغتنمها بالصلاة على النبي
استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات فبراير 2026 لـ 11.5 مليون مستحق
برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم
بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026
الاتصالات : عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر 15 .. يعمل بها 10 آلاف مواطن
أقل سعر الدولار اليوم 23-1-2026
دعاء الجمعة الأولى في شعبان.. للرزق وقضاء الحاجات وسداد الديون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وائل القباني: موقف الزمالك صعب.. والمدير الرياضي يتدخل في التشكيل

رباب الهواري

تحدث وائل القباني، لاعب الزمالك السابق، عن تجربة جون إدوارد المدير الرياضي في نادي الزمالك، ومدى تأثير وجوده داخل القلعة البيضاء.

وقال القباني خلال استضافته في برنامج يا مساء الأنوار، مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع على قناة MBC مصر 2: "موقف الزمالك صعب، واللي بيحصل بيزيد الأمر تعقيدًا، النادي مش قادر يضم لاعبين لأنه موقوف قيد، وكمان بيبيع نجومه".

وأضاف: لو جون إدوارد المدير الرياضي يتواجد في عقده شرط جزائي، أنا شايف إننا نضحي بالشرط الجزائي بدل ما الأمور تسوء أكثر".

وواصل: "إدوارد راجل إداري ممتاز، لكنه أحيانًا بيتدخل في الشق الفني وحتى في التشكيل، وأنا رحلت عن الزمالك ولكني أعلم ما دوره داخل الكواليس".

واختتم: "عقد جون إدوارد يسأل عنه مجلس إدارة الزمالك، والموقف داخل النادي صعب جدًا".

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

بحيرة مريوط

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 22-1-2026

صورة أرشيفية

جريمة تهز الغربية.. القصة الكاملة لإنهاء حياة مسن على يد أولاده في زفتى

أساف شمويليفيتش

سجل محادثات وجمع معلومات سرية.. إسرائيل تكشف هوية الضابط المتهم بقضية التجسس

ترامب

ترامب: الاتفاق بشأن جرينلاند بالتنسيق مع الناتو

وزير خارجية السعودية

وزير خارجية السعودية يشيد بجهود الحكومة اللبنانية

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

