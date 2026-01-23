وائل القباني: موقف الزمالك صعب.. والمدير الرياضي يتدخل في التشكيل

تحدث وائل القباني، لاعب الزمالك السابق، عن تجربة جون إدوارد المدير الرياضي في نادي الزمالك، ومدى تأثير وجوده داخل القلعة البيضاء.

وقال القباني خلال استضافته في برنامج يا مساء الأنوار، مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع على قناة MBC مصر 2: "موقف الزمالك صعب، واللي بيحصل بيزيد الأمر تعقيدًا، النادي مش قادر يضم لاعبين لأنه موقوف قيد، وكمان بيبيع نجومه".

وأضاف: لو جون إدوارد المدير الرياضي يتواجد في عقده شرط جزائي، أنا شايف إننا نضحي بالشرط الجزائي بدل ما الأمور تسوء أكثر".

وواصل: "إدوارد راجل إداري ممتاز، لكنه أحيانًا بيتدخل في الشق الفني وحتى في التشكيل، وأنا رحلت عن الزمالك ولكني أعلم ما دوره داخل الكواليس".

واختتم: "عقد جون إدوارد يسأل عنه مجلس إدارة الزمالك، والموقف داخل النادي صعب جدًا".