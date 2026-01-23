قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة بـ57 مليار دولار.. ترامب يرفع عرض شراء جرينلاند إلى مليون دولار للفرد
تناولوا فسيخ وملوحة.. تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة في سوهاج
الجيش السوري يستعد لتسلم سجن الأقطان بعد انسحاب عناصر قسد
منع السمسرة وضبط البيانات .. كيف يغيّر قانون الحج قواعد التنظيم؟
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 23-1-2026
أول جمعة من شعبان.. اغتنمها بالصلاة على النبي
استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات فبراير 2026 لـ 11.5 مليون مستحق
برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم
بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026
الاتصالات : عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر 15 .. يعمل بها 10 آلاف مواطن
أقل سعر الدولار اليوم 23-1-2026
دعاء الجمعة الأولى في شعبان.. للرزق وقضاء الحاجات وسداد الديون
لإنقاذ الموقف.. كواليس رحيل ناصر ماهر عن الزمالك

رباب الهواري

أكد محمد أبو العلا، خلال ظهوره في برنامج زملكاوي، أن قطاعًا كبيرًا من جماهير نادي الزمالك غير سعيد بانتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز، خاصة أن اللاعب يُعد من العناصر المؤثرة ويمتلك إمكانيات فنية كبيرة جعلته محل تقدير داخل القلعة البيضاء.


 

ناصر ماهر.. لاعب بإمكانيات مميزة

وأوضح أبو العلا أن ناصر ماهر لاعب مهم ويمتلك قدرات فنية عالية، لكنه أشار إلى أن كرة القدم أحيانًا تفرض على الإدارات قرارات صعبة، لتجد نفسها أمام اختيار بين خيارين كلاهما مرّ، وهو ما ينطبق على قرار بيع اللاعب في هذا التوقيت.


 

قرار البيع وحل الأزمات

وأشار إلى أن قرار بيع ناصر ماهر جاء في الأساس لمحاولة حل بعض الأزمات التي يعاني منها النادي، مؤكدًا أن الإدارة كانت لديها نية واضحة للبناء، خاصة في ظل الحديث سابقًا عن التعاقد مع 10 أو 11 لاعبًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مع وجود دعم مالي وضخ استثماري ملحوظ في فترة معينة.


 

أزمة مفهوم البناء داخل النادي

وأضاف أبو العلا أن مفهوم “البناء” داخل الزمالك غالبًا ما يتم فرضه بشكل غير طبيعي أو “بعافية”، ما يجبر الإدارة أحيانًا على اتخاذ قرارات مؤلمة فقط من أجل استمرار النادي وتسيير الأمور، وهو ما حدث بالفعل في ملف ناصر ماهر.


 

إدارة تواجه تحديات يومية

وأكد أن مجلس الإدارة يواجه صعوبات كبيرة بشكل يومي، فحتى مع وجود خطط واضحة، تظهر عراقيل مفاجئة تُعقد المشهد، ما يجعل الإدارة في موقف دائم للبحث عن حلول سريعة، وكأنها تؤدي دور “المطافي” أو “المسعف” لإنقاذ الموقف.


 

محاولات الاستدامة المالية

واختتم أبو العلا حديثه بالإشارة إلى أن هناك محاولات مستمرة لإيجاد مصادر دخل جديدة لتحقيق الاستدامة المالية، خاصة بعد تعقّد الأمور بشكل أكبر عقب أزمة “صاحب الأرض”، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرارات لم تكن مُرضية للجميع، لكنها جاءت كخيار اضطراري بين بديلين كلاهما صعب.


 

ناصر ماهر الزمالك اخبار الرياضة صفقات الزمالك

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 22-1-2026

جريمة تهز الغربية.. القصة الكاملة لإنهاء حياة مسن على يد أولاده في زفتى

أساف شمويليفيتش

سجل محادثات وجمع معلومات سرية.. إسرائيل تكشف هوية الضابط المتهم بقضية التجسس

ترامب

ترامب: الاتفاق بشأن جرينلاند بالتنسيق مع الناتو

وزير خارجية السعودية

وزير خارجية السعودية يشيد بجهود الحكومة اللبنانية

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

