لإنقاذ الموقف.. كواليس رحيل ناصر ماهر عن الزمالك

أكد محمد أبو العلا، خلال ظهوره في برنامج زملكاوي، أن قطاعًا كبيرًا من جماهير نادي الزمالك غير سعيد بانتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز، خاصة أن اللاعب يُعد من العناصر المؤثرة ويمتلك إمكانيات فنية كبيرة جعلته محل تقدير داخل القلعة البيضاء.





ناصر ماهر.. لاعب بإمكانيات مميزة

وأوضح أبو العلا أن ناصر ماهر لاعب مهم ويمتلك قدرات فنية عالية، لكنه أشار إلى أن كرة القدم أحيانًا تفرض على الإدارات قرارات صعبة، لتجد نفسها أمام اختيار بين خيارين كلاهما مرّ، وهو ما ينطبق على قرار بيع اللاعب في هذا التوقيت.





قرار البيع وحل الأزمات

وأشار إلى أن قرار بيع ناصر ماهر جاء في الأساس لمحاولة حل بعض الأزمات التي يعاني منها النادي، مؤكدًا أن الإدارة كانت لديها نية واضحة للبناء، خاصة في ظل الحديث سابقًا عن التعاقد مع 10 أو 11 لاعبًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مع وجود دعم مالي وضخ استثماري ملحوظ في فترة معينة.





أزمة مفهوم البناء داخل النادي

وأضاف أبو العلا أن مفهوم “البناء” داخل الزمالك غالبًا ما يتم فرضه بشكل غير طبيعي أو “بعافية”، ما يجبر الإدارة أحيانًا على اتخاذ قرارات مؤلمة فقط من أجل استمرار النادي وتسيير الأمور، وهو ما حدث بالفعل في ملف ناصر ماهر.





إدارة تواجه تحديات يومية

وأكد أن مجلس الإدارة يواجه صعوبات كبيرة بشكل يومي، فحتى مع وجود خطط واضحة، تظهر عراقيل مفاجئة تُعقد المشهد، ما يجعل الإدارة في موقف دائم للبحث عن حلول سريعة، وكأنها تؤدي دور “المطافي” أو “المسعف” لإنقاذ الموقف.





محاولات الاستدامة المالية

واختتم أبو العلا حديثه بالإشارة إلى أن هناك محاولات مستمرة لإيجاد مصادر دخل جديدة لتحقيق الاستدامة المالية، خاصة بعد تعقّد الأمور بشكل أكبر عقب أزمة “صاحب الأرض”، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرارات لم تكن مُرضية للجميع، لكنها جاءت كخيار اضطراري بين بديلين كلاهما صعب.



