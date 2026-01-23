بعد مفاوضات الأهلي المصري.. ستانلي اوجو ينتقل إلى أهلي طرابلس لمدة عامين ونصف

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات في مفاوضات النادي الأهلي مع المهاجم النيجيري ستانلي اوجو.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "ستانلي اوجو مهاجم ترجي جرجيس التونسي ينتقل الى أهلي طرابلس لمدة عامين ونصف ومصطفي شكشك لاعب إنبي أعاره حتي نهاية الموسم".

وكان قد دخل النادي الأهلي في مفاوضات رسمية مع نادي الترجي الجرجيسي التونسي، من أجل التعاقد مع المهاجم النيجيري الشاب ستانلي أوجو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأرسل الأهلي عرضًا رسميًا تبلغ قيمته 650 ألف دولار، في محاولة لحسم الصفقة مبكرًا، خاصة في ظل متابعة اللاعب صاحب الـ21 عامًا من جانب عدد من الأندية.

وفي المقابل، يشترط اللاعب النيجيري الحصول على راتب سنوي يصل إلى 700 ألف دولار، بينما حدد الأهلي سقفًا ماليًا لا يتجاوز 500 ألف دولار كحد أقصى للراتب السنوي.