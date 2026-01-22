قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
شوبير: جماهير الزمالك مثال للدعم الحقيقي في الأوقات الصعبة
الشخص بيعيش مرتين في حياته.. استشاري نفسي يوضح
الوزراء: مصر تخطو خطوات متقدمة في جودة التعليم وبناء مهارات المستقبل
محافظ أسوان: لجنة لفحص امتحاني الدراسات والعلوم للشهادة الإعدادية
العكلوك: آن الأوان لتحويل التضامن مع فلسطين إلى إجراءات اقتصادية
وزير الصحة يُهنئ رئيسي الشراء الموحد والدواء على التشكيل الجديد
ترامب: الرئيس المصري قائد عظيم.. وتمكنا من إنهاء 8 حروب في العالم
قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة غدا.. تعرف عليها
المشاط: مصر تعمل على خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علي أي أساس ...شوبير يهاجم صفقات الأهلي الجديدة

شوبير
شوبير
ياسمين تيسير

أبدي الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق اندهاشه من  صفقات الأهلي الجديدة والتي أبرمها مجلس الإدارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وذلك عقب ضم مروان عثمان، عمرو الجزار وأحمد عيد.

وأكد شوبير فب تصريحات اذاعية عبر اثير “ اون سبورت اف ام ” أن عقد عمرو الجزار مع الأهلي 4 سنوات ونصف، هل سيتكمن من اكمال المدة مع الاهلي؟ قائلا “هو عقد مصطفى العش كان كام سنة؟، وأحمد رمضان بيكهام كان بينضم للمنتخب لما كان مع سيراميكا كليوباترا ولما يرجع الأهلي بيتم استبعاده من المنتخب، وفضل رايح جاي زي اليويو”

وأضاف" أحمد عيد عقده مع الأهلي 3 سنوات ونصف.. هل هيكمل؟، طيب ياسين مرعي موقفه هيكون إي بعد التعاقد مع الجزار، ودوره إيه مع الفريق في وجود ياسر إبراهيم، وهادي رياض اللي اقترب النادي التعاقد معه من بتروجيت."

وأكمل شوبير قائلًا “ طيب جراديشار اللي هيمشي كان عقده كام سنة؟.. وأحمد رضا خرج من الأهلي قبل ما يكمل عقده، فالسؤال ما هو مردود هذه الصفقات؟، وعلى أي أساس يتم اختيارها من البداية، هذه الاسئلة منطقية بنسبة 100%”

الاهلي شوبير الجزار العش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

محمد شبانة

صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ترشيحاتنا

منتخب مصر لكرة اليد

موعد مباراة مصر وأنجولا في امم افريقيا لكرة اليد

اشرف صبحي

وصول وزير الرياضة لحضور مؤتمر اتحاد الكرة وجهاز منتخب مصر

سيراميكا كليوباترا

قبل مباريات اليوم ... جدول ترتيب الدوري المصري

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد