علي أي أساس ...شوبير يهاجم صفقات الأهلي الجديدة

أبدي الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق اندهاشه من صفقات الأهلي الجديدة والتي أبرمها مجلس الإدارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وذلك عقب ضم مروان عثمان، عمرو الجزار وأحمد عيد.

وأكد شوبير فب تصريحات اذاعية عبر اثير “ اون سبورت اف ام ” أن عقد عمرو الجزار مع الأهلي 4 سنوات ونصف، هل سيتكمن من اكمال المدة مع الاهلي؟ قائلا “هو عقد مصطفى العش كان كام سنة؟، وأحمد رمضان بيكهام كان بينضم للمنتخب لما كان مع سيراميكا كليوباترا ولما يرجع الأهلي بيتم استبعاده من المنتخب، وفضل رايح جاي زي اليويو”

وأضاف" أحمد عيد عقده مع الأهلي 3 سنوات ونصف.. هل هيكمل؟، طيب ياسين مرعي موقفه هيكون إي بعد التعاقد مع الجزار، ودوره إيه مع الفريق في وجود ياسر إبراهيم، وهادي رياض اللي اقترب النادي التعاقد معه من بتروجيت."

وأكمل شوبير قائلًا “ طيب جراديشار اللي هيمشي كان عقده كام سنة؟.. وأحمد رضا خرج من الأهلي قبل ما يكمل عقده، فالسؤال ما هو مردود هذه الصفقات؟، وعلى أي أساس يتم اختيارها من البداية، هذه الاسئلة منطقية بنسبة 100%”