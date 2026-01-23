قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز
الطقس اليوم.. استمرار نشاط الرياح وأتربة عالقة في الجو مصحوبة بأمطار
طهران ترد على دعوة زلينسكي لضرب إيران: العالم لم يعد يحتمل المهرجين
أبرز مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة
دبروا احتياجتكم.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق بالجيزة اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 23-1-2026
ما أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات؟.. الإفتاء توضح
إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط
تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
الاستئناف غدا.. رمضان صبحي يعود لقفص الاتهام
سعر الدولار اليوم 23-1-2026
متى يكون النزول لسجود التلاوة في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
رياضة

أبرز مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

ياسمين تيسير

تنطلق اليوم الجمعة 23-1-2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة الأهلي مع يانج أفريكانز بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي X يانج أفريكانز – 6 مساء – beIN Sports HD 1

صن داونز X الهلال السوداني – 8 مساء - beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ليفانتي X إلتشي – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إنتر X بيزا – 9.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أوكسير X باريس سان جيرمان – 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

سانت باولي X هامبورج – 9.30 مساء

