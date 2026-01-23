أبرز مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 23-1-2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة الأهلي مع يانج أفريكانز بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي X يانج أفريكانز – 6 مساء – beIN Sports HD 1

صن داونز X الهلال السوداني – 8 مساء - beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ليفانتي X إلتشي – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إنتر X بيزا – 9.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أوكسير X باريس سان جيرمان – 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

سانت باولي X هامبورج – 9.30 مساء