تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق الأهلي لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

المباراة تأتي بعد بداية قوية للأهلي في المجموعة الثانية، حيث يسعى الفريق لتعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

نتائج الأهلي السابقة في دور المجموعات

خاض الأهلي مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، حيث فاز على شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة بنتيجة 4-1، فيما تعادل مع الجيش الملكي المغربي 1-1 في الجولة الثانية. هذه النتائج وضعت الأهلي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساويًا مع يانج أفريكانز في عدد النقاط.

توقيت المباراة والمكان

تنطلق مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد «برج العرب». يتطلع الأهلي لتحقيق الفوز لضمان تعزيز موقعه في صدارة المجموعة، والحفاظ على حظوظه القوية في التأهل للأدوار الإقصائية.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

التقى الأهلي ويانج أفريكانز في 12 مباراة رسمية سابقة، حقق فيها الأهلي الفوز في 7 مباريات، بينما خسر لقاءً واحدًا فقط، وتعادل في 4 مواجهات. هذه الإحصائية تؤكد تفوق الفريق الأحمر في اللقاءات السابقة.

أداء الأهلي الهجومي ضد يانج أفريكانز

أظهرت الأرقام أن الأهلي سجل 19 هدفًا في مواجهاته مع الفريق التنزاني، مقابل استقبال 5 أهداف فقط، ما يعكس قوة الأداء الهجومي للفريق الأحمر وصلابته الدفاعية في نفس الوقت.

الأهداف والطموحات

يسعى الأهلي في مباراة الجمعة إلى مواصلة البداية القوية وتحقيق الفوز، لضمان تعزيز فرصه في التأهل، والحفاظ على صدارته للمجموعة. الجمهور ينتظر أداءً مميزًا من اللاعبين الذين أظهروا روحًا قتالية واضحة في المباريات السابقة، مما يجعل لقاء يانج أفريكانز محطة مهمة في مسيرة الفريق الإفريقية هذا الموسم.



