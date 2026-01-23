قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تجهيزاته لمواجهة قوية أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني، المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية.

تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

سيتمكن عشاق الكرة الإفريقية من متابعة المباراة عبر شاشة القناة الأرضية أون سبورت، التي ستذيع اللقاء بشكل مباشر ومجاني، لتتيح للجماهير متابعة مجريات المباراة لحظة بلحظة دون أي انقطاع.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب، حيث يسعى الفريق الأحمر لاستثمار الروح المعنوية المرتفعة بعد العودة من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر.

ترتيب الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

بدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري، ثم تعادل مع الجيش الملكي المغربي، ليصل رصيده إلى 4 نقاط، وهو نفس رصيد فريق يانج أفريكانز التنزاني، مما يجعل هذه المباراة مصيرية لتحديد صدارة المجموعة.

أهمية المباراة بعد أمم أفريقيا

تمثل مواجهة يانج أفريكانز أول اختبار للأهلي بعد انتهاء مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، ما يزيد من التحدي أمام الفريق الأحمر، خاصة مع رغبة اللاعبين في الاستمرار بنفس المستوى القوي وتحقيق الفوز لتعزيز الثقة قبل المواجهات المقبلة في دوري الأبطال

