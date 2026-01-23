قبل مواجهة يانج أفريكانز..الأهلي ينهي استعداداته وتحذيرات من الاستهانة بالمنافس

كشف الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم تفاصيل مهمة بشأن مواجهة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنهى استعداداته للمباراة المقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب الجيش ببرج العرب، مشيرًا إلى أن الفريق خاض مرانه الأخير على استاد المباراة في أجواء اتسمت بالتركيز والجدية.

وأوضح أن مواجهة يانج أفريكانز لن تكون سهلة كما يتوقع البعض، مؤكدًا أن الفريق التنزاني قدم مستويات جيدة خلال الجولات الماضية، بعدما تعادل مع شبيبة القبائل الجزائري، وظهر بشكل قوي أمام الجيش الملكي المغربي، ما يجعله خصمًا صعبًا وعنيدًا.

وأشار إلى أن الأهلي يمتلك أفضلية نسبية بفضل الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، إلى جانب اكتمال الصفوف وتوافر العناصر الأساسية، وهو ما يعزز من فرصه في حسم اللقاء لصالحه.