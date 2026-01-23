هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

تطرق الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم إلى موقف الصفقات الجديدة داخل صفوف النادي الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز، مؤكدًا أن المغربي يوسف بلعمري لم يشارك في التدريبات حتى الآن، ما يقلل من فرص تواجده في المباراة.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية على قناة صدى البلد، أن، أحمد عيد المنضم من المصري، ومروان عثمان القادم من سيراميكا، تواجدا في قائمة المباراة، مع توقع حصول مروان عثمان على بعض الدقائق خلال اللقاء، بينما يتواجد أحمد عيد على مقاعد البدلاء كخيار متاح للجهاز الفني.

وعن نتائج الأهلي خلال الفترة الماضية، أكد أن الفريق لم يحقق النتائج المرجوة محليًا، خاصة بعد الخروج من بطولتي كأس مصر وكأس عاصمة مصر، وهو ما تسبب في حالة من الغضب الجماهيري، إلا أنه شدد على أن بطولة دوري أبطال إفريقيا تظل أولوية قصوى للفريق، خاصة في ظل تصدره مجموعته.

واختتم بتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بأسلوب هجومي منذ الدقائق الأولى، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، مرجحًا أن تنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد، في محاولة لمصالحة جماهيره القلقة من الإخفاقات المحلية.