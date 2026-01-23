التأريخ والإحصاء يفاجئ متابعي الدوري المصري برقم مميز

كشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء IFFHS التصنيف العالمي لأفضل دوريات كرة القدم عن العام الماضي مفاجئات لمتابعي الدوري المصري برقم قياسي.

واحتل الدوري المصري المركز السادس عشر بترتيب الدوريات العالمية، ليحافظ على مكانته في العام الماضي.

فيما احتل الدوري المغربي في المركز الثاني إفريقيا والـ 39 عالميًا كما احتل الدوري الجنوب إفريقي المركز الثالث على المستوى الإفريقي.

وجاء في المركز الثاني عربيًا خلف الدوري السعودي والذي يحل في المرتبة الـ 13 ضمن الدوريات العالمية.

وجاءت ترتيب الدوريات العربيه كالتالي:

الدوري السعودي (13 عالميا)

الدوري المصري (16 عالميا)

الدوري المغربي (39 عالميا)

الدوري الإماراتي (42 عالميا)

الدوري الجزائري (46 عالميا)

الدوري التونسي (51 عالميا)

الدوري القطري (70 عالميا)

الدوري العراقي (83 عالميا)

الدوري الكويتي (94 عالميا)