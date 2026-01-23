قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد جديد لمواجهة الزمالك وبتروجيت فى دوري السلة
أسعار الأرز والسكر والزيت في السلع التموينية لشهر فبراير 2026
حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما للدخول فيه.. الإفتاء تجيب
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة صاني SANY الصينية التعاون فى تصنيع توربينات الرياح
بريطانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون في قطر
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض مخطوطا نادرا يؤكد ريادة المسلمين في علم الفلك
أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية إلى 14 قتيلا وعشرات المصابين
القصة الكاملة لـ مصرع أم ونجلها بسبب الإسكوتر الكهربائي في الإسماعيلية
توفير مواصلات وطعام وشراب.. الأوقاف تستعد لإحياء شهر رمضان في مسجد مصر
وزير الري: الحفاظ على الأشجار بجانبي الترع وحظر قطعها
لغير الموظفين .. ازاي تعمل اشتراك مترو | الخطوات والأوراق المطلوبة
الدوري المصري في المركز الـ 16 لأقوى الدوريات وفق الاتحاد الدولي للتأريخ

الدوري المصري الممتاز
الدوري المصري الممتاز
ياسمين تيسير

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء IFFHS عن التصنيف السنوي لأقوى دوريات كرة القدم لعام 2025.

وشهد التصنيف ظهورًا مميزًا للدوري المصري الممتاز للعام الثاني على التوالي.

وحافظ الدوري المصري الممتاز على مركزه العالمي في تصنيف الدوريات، حيث احتل المركز الـ 16 متفوقًا على عدد من الدوريات الأوروبية أبرزها السويسري والدنماركي.

كما تصدر الدوري المصري تصنيف الدوري الإفريقي، فيما جاء الدوري المغربي في المركز الثاني إفريقيا والـ 39 عالميًا متراجعًا 5 مراكز عن العام الماضي، واحتل الدوري الجنوب إفريقي المركز الثالث على المستوى الإفريقي.

وجاءت البطولة الجزائرية في المركز الرابع إفريقيًا، ويليها الدوري التونسي في المركز الخامس على المستوى الإفريقي.

وعلى المستوى العربي، تقدم الدوري السعودي للمحترفين 8 مراكز عالمية، ليحتل المركز 13 عالميًا بدلًا من الـ 21

ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة أقوى الدوريات العالمية لعام 2025، متقدمًا 3 مراكز عن العام الماضي، فيما حافظ الدوري الإسباني على مكانته في المركز الثاني، وتقدم الدوري البرازيلي إلى المركز الثالث، فيما تراجع الدوري الإيطالي إلى المرتبة الرابعة. 

الدوري المصري الدوري الفرنسي الدوري الاسباني

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

