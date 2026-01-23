الدوري المصري في المركز الـ 16 لأقوى الدوريات وفق الاتحاد الدولي للتأريخ

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء IFFHS عن التصنيف السنوي لأقوى دوريات كرة القدم لعام 2025.

وشهد التصنيف ظهورًا مميزًا للدوري المصري الممتاز للعام الثاني على التوالي.

وحافظ الدوري المصري الممتاز على مركزه العالمي في تصنيف الدوريات، حيث احتل المركز الـ 16 متفوقًا على عدد من الدوريات الأوروبية أبرزها السويسري والدنماركي.

كما تصدر الدوري المصري تصنيف الدوري الإفريقي، فيما جاء الدوري المغربي في المركز الثاني إفريقيا والـ 39 عالميًا متراجعًا 5 مراكز عن العام الماضي، واحتل الدوري الجنوب إفريقي المركز الثالث على المستوى الإفريقي.

وجاءت البطولة الجزائرية في المركز الرابع إفريقيًا، ويليها الدوري التونسي في المركز الخامس على المستوى الإفريقي.

وعلى المستوى العربي، تقدم الدوري السعودي للمحترفين 8 مراكز عالمية، ليحتل المركز 13 عالميًا بدلًا من الـ 21

ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة أقوى الدوريات العالمية لعام 2025، متقدمًا 3 مراكز عن العام الماضي، فيما حافظ الدوري الإسباني على مكانته في المركز الثاني، وتقدم الدوري البرازيلي إلى المركز الثالث، فيما تراجع الدوري الإيطالي إلى المرتبة الرابعة.