الدوري المصري ..فتحي سند: كثرة الأجانب تفتح الباب للسمسرة والعمولات

طالب الناقد الرياضي فتحي سند بتقليل عدد اللاعبين الأجانب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب فتحي سند :أنا مع قرار تقليل عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري، وياريت يكونوا لاعبين اثنين فقط بدلاً من خمسة، لأن كثرة الأجانب تفتح الباب للسمسرة والعمولات وإهدار الأموال في الأرض.

وأعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء IFFHS عن التصنيف السنوي لأقوى دوريات كرة القدم لعام 2025.

وشهد التصنيف ظهورًا مميزًا للدوري المصري الممتاز للعام الثاني على التوالي.

وحافظ الدوري المصري الممتاز على مركزه العالمي في تصنيف الدوريات، حيث احتل المركز الـ 16 متفوقًا على عدد من الدوريات الأوروبية أبرزها السويسري والدنماركي.

كما تصدر الدوري المصري تصنيف الدوري الإفريقي، فيما جاء الدوري المغربي في المركز الثاني إفريقيا والـ 39 عالميًا متراجعًا 5 مراكز عن العام الماضي، واحتل الدوري الجنوب إفريقي المركز الثالث على المستوى الإفريقي.