4 أندية غادرت دوري أبطال أوروبا.. ما موقف ليفربول ومانشستر سيتي؟

بعد انتهاء الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، تأكد خروج 4 أندية رسميا من المنافسة، حيث يتساءل الملايين عن موقف ليفربول بقيادة محمد صلاح ومانشسير سيتي بقيادة عمر مرموش من المنافسة.

الجدير بالذكر أن أندية آرسنال وبايرن ميونخ وريال مدريد ضمنت مكانا لهم في دور الـ16 مباشرة بعد سلسلة الانتصارات المتتالية بالبطولة.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

تصدر أرسنال الإنجليزي، قمة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق الجولة الأخيرة بعدما جمع 21 نقطة، خلفه ريال مدريد وبايرن ميونخ في المركزين الثاني والثالث برصيد 15 نقطة لكل منهما، في صراع مباشر على الوصافة.

ويحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 14 نقطة، متقدمًا على باريس سان جيرمان الفرنسي وسبورتنج لشبونة البرتغالي، اللذين يملكان 13 نقطة لكل منهما، كما يتساوى مانشستر سيتي وأتالانتا في الرصيد نفسه.

في المراكز من التاسع إلى الخامس عشر، تتقارب النقاط بشكل كبير، حيث يملك إنتر وأتلتيكو مدريد وليفربول 12 نقطة، بينما يأتي بوروسيا دورتموند بـ11 نقطة، ويظهر كل من نيوكاسل وتشيلسي وبرشلونة برصيد 10 نقاط، ما يعكس اشتداد المنافسة وصعوبة التنبؤ بالمتأهلين.

وجاء ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم كالتالي:

آرسنال الإنجليزي (21 نقطة) ريال مدريد الإسباني (15 نقطة) بايرن ميونخ الألماني (15 نقطة) توتنهام الإنجليزي (14 نقطة) باريس سان جيرمان الفرنسي (13 نقطة) سبورتنج لشبونة البرتغالي (13 نقطة) مانشستر سيتي الإنجليزي (13 نقطة) أتالانتا الإيطالي (13 نقطة) إنتر الإيطالي (12 نقطة) أتلتيكو مدريد الإسباني (12 نقطة) ليفربول الإنجليزي (12 نقطة) بروسيا دورتموند الألماني (11 نقطة) نيوكاسل الإنجليزي (10 نقاط) تشيلسي الإنجليزي (10 نقاط) برشلونة الإسباني (10 نقاط) مارسيليا الفرنسي (9 نقاط) يوفنتوس الإيطالي (9 نقاط) جلطة سراي التركي (9 نقاط) باير ليفركوزن الألماني (9 نقاط) موناكو الفرنسي (9 نقاط) آيندهوفن الهولندي (8 نقاط) أولمبياكوس اليوناني (8 نقاط) نابولي الإيطالي (8 نقاط) كوبنهاجن الدنماركي (8 نقاط) كاراباج الأذربيجاني (7 نقاط) كلوب بروج البلجيكي (7 نقاط) بودو جليمت النرويجي (6 نقاط) بنفيكا البرتغالي (6 نقاط) بافوس القبرصي (6 نقاط) سانت جيلواز البلجيكي (6 نقاط) أياكس الهولندي (6 نقاط) أتلتيك بلباو الإسباني (5 نقاط) فرانكفورت الألماني (4 نقاط) سلافيا براج التشيكي (3 نقاط) فياريال الإسباني (نقطة واحدة) كايرات ألماني الكازاخستاني (نقطة واحدة)

ما الأندية التي غادرت دوري الأبطال؟

تتنافس في الجولة الثامنة والأخيرة 30 ناديا للبقاء في المسابقة القارية الأهم، من خلال المنافسة على 6 مقاعد في دور الـ16 مباشرة و16 مقعدا في ملحق التأهل لدور الـ16.

وضمن 15 ناديا رسميا البقاء في المنافسة في دوري أبطال أوروبا وتتنافس في الجولة الأخيرة ما بين التأهل المباشر لدور الـ16 أو الاكتفاء بلعب ملحق التأهل لدور الـ16.

وغادرت رسميا 4 أندية منافسات دوري أبطال أوروبا ولم يعد بإمكانها المنافسة على مقاعد الملحق المؤهل لدور الـ16.

وأقصي رسميا فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني المحتل للمركز الـ33 برصيد 4 نقاط، وسلافيا براغ التشيكي المحتل للمركز الـ34 برصيد 3 نقاط.

وودع فريق فياريال الإسباني صاحب المركز الـ35 برصيد نقطة واحدة، وكيرات ألماتي الكازخستاني المحتل للمركز الـ36 والأخير برصيد نقطة واحدة.