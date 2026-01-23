قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن عصفور: إسرائيل ألغت الاعتراف المتبادل وتنصلت من التزاماتها منذ وصول نتنياهو للسلطة
دعاء المساء الثابت عن النبي.. كلمات تفتح لك أبواب السماء
مدرب الجزائر السابق يوجه رسالة مؤثرة إلى حسن شحاتة
مشجع من تنزانيا بتيشيرت الزمالك في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. صور
جدول كامل للإمساك والإفطار.. مواعيد الأذان في رمضان 2026
ميلوني تحذر قادة أوروبا في التعامل مع ترامب : لا تصفوه بالمجنون
تعليق ناري لياسمين عز على إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج
بسبب هواتف المصريين بالخارج | مشادة على الهواء بين برلمانية والنبراوي
رئيس الوزراء البريطاني يطالب ترامب بالاعتذار عن تصريح مهين بشأن الناتو
هتافات جماهير الأهلي تهز مدرجات برج العرب خلال لقاء يانج أفريكانز.. فيديو وصور
الذهب يكسر التوقعات .. صعود جديد مساء اليوم 23-1-2026
الزراعة: تحصين وتعقيم 5 آلاف كلب حر منذ بداية العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

4 أندية غادرت دوري أبطال أوروبا.. ما موقف ليفربول ومانشستر سيتي؟

مرموش وصلاح
مرموش وصلاح
أحمد أيمن

بعد انتهاء الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، تأكد خروج 4 أندية رسميا من المنافسة، حيث يتساءل الملايين عن موقف ليفربول بقيادة محمد صلاح ومانشسير سيتي بقيادة عمر مرموش من المنافسة.

الجدير بالذكر أن أندية آرسنال وبايرن ميونخ وريال مدريد ضمنت مكانا لهم في دور الـ16 مباشرة بعد سلسلة الانتصارات المتتالية بالبطولة.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

تصدر أرسنال الإنجليزي، قمة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق الجولة الأخيرة بعدما جمع 21 نقطة، خلفه ريال مدريد وبايرن ميونخ في المركزين الثاني والثالث برصيد 15 نقطة لكل منهما، في صراع مباشر على الوصافة. 

ويحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 14 نقطة، متقدمًا على باريس سان جيرمان الفرنسي وسبورتنج لشبونة البرتغالي، اللذين يملكان 13 نقطة لكل منهما، كما يتساوى مانشستر سيتي وأتالانتا في الرصيد نفسه.

في المراكز من التاسع إلى الخامس عشر، تتقارب النقاط بشكل كبير، حيث يملك إنتر وأتلتيكو مدريد وليفربول 12 نقطة، بينما يأتي بوروسيا دورتموند بـ11 نقطة، ويظهر كل من نيوكاسل وتشيلسي وبرشلونة برصيد 10 نقاط، ما يعكس اشتداد المنافسة وصعوبة التنبؤ بالمتأهلين.

وجاء ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم كالتالي:

  1. آرسنال الإنجليزي (21 نقطة)
  2. ريال مدريد الإسباني (15 نقطة)
  3. بايرن ميونخ الألماني (15 نقطة)
  4.  توتنهام الإنجليزي (14 نقطة)
  5. باريس سان جيرمان الفرنسي (13 نقطة)
  6. سبورتنج لشبونة البرتغالي (13 نقطة)
  7. مانشستر سيتي الإنجليزي (13 نقطة)
  8. أتالانتا الإيطالي (13 نقطة)
  9. إنتر الإيطالي (12 نقطة)
  10. أتلتيكو مدريد الإسباني (12 نقطة)
  11. ليفربول الإنجليزي (12 نقطة)
  12. بروسيا دورتموند الألماني (11 نقطة)
  13. نيوكاسل الإنجليزي (10 نقاط)
  14. تشيلسي الإنجليزي (10 نقاط)
  15. برشلونة الإسباني (10 نقاط)
  16. مارسيليا الفرنسي (9 نقاط)
  17. يوفنتوس الإيطالي (9 نقاط)
  18. جلطة سراي التركي (9 نقاط)
  19. باير ليفركوزن الألماني (9 نقاط)
  20. موناكو الفرنسي (9 نقاط)
  21. آيندهوفن الهولندي (8 نقاط)
  22. أولمبياكوس اليوناني (8 نقاط)
  23. نابولي الإيطالي (8 نقاط)
  24. كوبنهاجن الدنماركي (8 نقاط)
  25. كاراباج الأذربيجاني (7 نقاط)
  26. كلوب بروج البلجيكي (7 نقاط)
  27. بودو جليمت النرويجي (6 نقاط)
  28. بنفيكا البرتغالي (6 نقاط)
  29. بافوس القبرصي (6 نقاط)
  30. سانت جيلواز البلجيكي (6 نقاط)
  31. أياكس الهولندي (6 نقاط)
  32. أتلتيك بلباو الإسباني (5 نقاط)
  33. فرانكفورت الألماني (4 نقاط)
  34. سلافيا براج التشيكي (3 نقاط)
  35. فياريال الإسباني (نقطة واحدة)
  36. كايرات ألماني الكازاخستاني (نقطة واحدة)

ما الأندية التي غادرت دوري الأبطال؟

تتنافس في الجولة الثامنة والأخيرة 30 ناديا للبقاء في المسابقة القارية الأهم، من خلال المنافسة على 6 مقاعد في دور الـ16 مباشرة و16 مقعدا في ملحق التأهل لدور الـ16.

وضمن 15 ناديا رسميا البقاء في المنافسة في دوري أبطال أوروبا وتتنافس في الجولة الأخيرة ما بين التأهل المباشر لدور الـ16 أو الاكتفاء بلعب ملحق التأهل لدور الـ16.

وغادرت رسميا 4 أندية منافسات دوري أبطال أوروبا ولم يعد بإمكانها المنافسة على مقاعد الملحق المؤهل لدور الـ16.

وأقصي رسميا فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني المحتل للمركز الـ33 برصيد 4 نقاط، وسلافيا براغ التشيكي المحتل للمركز الـ34 برصيد 3 نقاط.

وودع فريق فياريال الإسباني صاحب المركز الـ35 برصيد نقطة واحدة، وكيرات ألماتي الكازخستاني  المحتل للمركز الـ36 والأخير برصيد نقطة واحدة.

دوري أبطال أوروبا ترتيب دوري أبطال أوروبا ليفربول مانشستر سيتي محمد صلاح عمر مرموش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

ترشيحاتنا

فتاة الهرم - ارشيفية

مريضة نفسيا.. التحقيقات تكشف المستور في التعدي على فتاة الهرم بالفيوم

مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية

رئيس مياه الغربية: تحرك عاجل لاحتواء انهيار جزء من جسر مصرف كيتشنر بالمحلة

مكان الواقعة

جهات التحقيق تعاين موقع وفاة أم و4 أطفال بسبب الغاز بشبرا الخيمة

بالصور

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكلات في البيت تغنيك عن الدليفري.. طعم شهي وتوفير مضمون

أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري
أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري
أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري

سر المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر طعم الأكل

سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا

وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك
وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك
وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

فيديو

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد