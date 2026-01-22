أرسنال في المقدمة.. تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا

تربع أرسنال الإنجليزي على قمة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباريات اليوم، بعدما جمع 21 نقطة، ليؤكد بدايته القوية في البطولة ويبعث برسالة واضحة لمنافسيه حول قدرته على المنافسة على اللقب القاري هذا الموسم.





ملاحقة قوية من ريال مدريد وبايرن ميونخ

يأتي ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني في المركزين الثاني والثالث برصيد 15 نقطة لكل منهما، في صراع مباشر على الوصافة. ويملك الفريقان تاريخًا حافلًا في البطولة، ما يجعلهما من أبرز المرشحين للتقدم أكثر في الجولات المقبلة.

توتنهام وباريس في قلب المنافسة

يحتل توتنهام الإنجليزي المركز الرابع برصيد 14 نقطة، متقدمًا على باريس سان جيرمان الفرنسي وسبورتنج لشبونة البرتغالي، اللذين يملكان 13 نقطة لكل منهما. كما يتساوى مانشستر سيتي وأتالانتا في الرصيد نفسه، ما يزيد من سخونة الصراع في المراكز المتقدمة.

تزاحم الأندية الكبرى في منتصف الجدول

في المراكز من التاسع إلى الخامس عشر، تتقارب النقاط بشكل كبير، حيث يملك إنتر وأتلتيكو مدريد وليفربول 12 نقطة، بينما يأتي بوروسيا دورتموند بـ11 نقطة، ويظهر كل من نيوكاسل وتشيلسي وبرشلونة برصيد 10 نقاط، ما يعكس اشتداد المنافسة وصعوبة التنبؤ بالمتأهلين.

صراع مشتعل في النصف الثاني

تشهد المراكز من السادس عشر وحتى الرابع والعشرين تنافسًا لا يقل قوة، حيث تتراوح النقاط بين 8 و9، وتضم أندية بارزة مثل يوفنتوس، جلطة سراي، نابولي، وموناكو، إلى جانب آيندهوفن وأولمبياكوس وكوبنهاجن.

فرق تبحث عن إنعاش آمالها

في قاع الترتيب، تتراجع حظوظ بعض الفرق مثل فرانكفورت، سلافيا براج، فياريال، وكايرات ألماتي، التي تملك أرصدة ضعيفة من النقاط، وتحتاج إلى نتائج استثنائية في الجولات المقبلة لإنعاش آمالها في المنافسة.

وجاء ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم كالتالي:

1. آرسنال الإنجليزي (21 نقطة)

2. ريال مدريد الإسباني (15 نقطة)

3. بايرن ميونخ الألماني (15 نقطة)

4. توتنهام الإنجليزي (14 نقطة)

5. باريس سان جيرمان الفرنسي (13 نقطة)

6. سبورتنج لشبونة البرتغالي (13 نقطة)

7. مانشستر سيتي الإنجليزي (13 نقطة)

8. أتالانتا الإيطالي (13 نقطة)

9. إنتر الإيطالي (12 نقطة)

10. أتلتيكو مدريد الإسباني (12 نقطة)

11. ليفربول الإنجليزي (12 نقطة)

12. بروسيا دورتموند الألماني (11 نقطة)

13. نيوكاسل الإنجليزي (10 نقاط)

14. تشيلسي الإنجليزي (10 نقاط)

15. برشلونة الإسباني (10 نقاط)

16. مارسيليا الفرنسي (9 نقاط)

17. يوفنتوس الإيطالي (9 نقاط)

18. جلطة سراي التركي (9 نقاط)

19. باير ليفركوزن الألماني (9 نقاط)

20. موناكو الفرنسي (9 نقاط)

21. آيندهوفن الهولندي (8 نقاط)

22. أولمبياكوس اليوناني (8 نقاط)

23. نابولي الإيطالي (8 نقاط)

24. كوبنهاجن الدنماركي (8 نقاط)

25. كاراباج الأذربيجاني (7 نقاط)

26. كلوب بروج البلجيكي (7 نقاط)

27. بودو جليمت النرويجي (6 نقاط)

28. بنفيكا البرتغالي (6 نقاط)

29. بافوس القبرصي (6 نقاط)

30. سانت جيلواز البلجيكي (6 نقاط)

31. أياكس الهولندي (6 نقاط)

32. أتلتيك بلباو الإسباني (5 نقاط)

33. فرانكفورت الألماني (4 نقاط)

34. سلافيا براج التشيكي (3 نقاط)

35. فياريال الإسباني (نقطة واحدة)

36. كايرات ألماني الكازاخستاني (نقطة واحدة)



