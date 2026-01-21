دوري أبطال أوروبا| ليفربول يتقدم على أولمبيك مارسيليا في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول على نظيره أولمبيك مارسيليا، بهدف نظيف في الشوط الأول، في إطار الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم فريق ليفربول بالهدف الأول عن طريق هوجو إيكتيكي في الدقيقة 24، وتم إلغائه بداعي التسلل، قبل أن يسجل سوبوسلاي الهدف الأول للريدز في الدقيقة 45+1.

وشهد التشكيل الرسمي عودة الدولي المصري محمد صلاح؛ بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2025.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: جوميز، فان دايك، كيركيز وفريمونج.

الوسط: سوبوسلاي، جرافينبرخ وماك أليستر.

الهجوم: محمد صلاح، فيرتز وإيكيتيكي.