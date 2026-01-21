قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا.. عدوان إسرائيلي جديد في بلدة الرفيد
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

عبدالله هشام

يحل فريق ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح ضيفا على منافسه مارسيليا الفرنسي اليوم الأربعاء على ملعب فيلودروم ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحاول فريق ليفربول العودة من جديد للانتصارات بعد نتائج وأداء متذبذب لاحق الفريق طوال الفترة الماضية أدي لابتعاده عن صدارة الدوري الانجليزي وتأخره في جدول ترتيب بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعاد محمد صلاح للتواجد مع ليفربول بعد نهاية مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تحقيق المركز الرابع عقب الخسارة من نيجيريا.

ومن المتوقع أن يتواجد محمد صلاح في تشكيل ليفربول الليلة أمام مارسيليا 

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مارسيليا

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فريمبونج - كوناتي - فان دايك - ميلوس كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - جرافينبرخ - ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح - هوجو إيكتيكي - فلوريان فيرتز.

ويحتل فريق ليفربول المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة بعد تحقيق 4 انتصارات وخسر مباراتين بينما جاء مارسيليا في المركز الـ16 برصيد 9 نقاط.

ويسعى فريق مارسيليا الفرنسي لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط هامة في مشواره مستغلا عامل الأرض والجمهور.

موعد مباراة مارسيليا وليفربول

وتقام مباراة مارسيليا ضد ليفربول اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

