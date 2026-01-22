قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

ليفربول
ليفربول
رباب الهواري

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا ثمينًا خارج أرضه على حساب مضيفه مارسيليا الفرنسي، بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب “فيلودروم”، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

عودة محمد صلاح بعد كأس الأمم الأفريقية

شهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمد صلاح، الذي عاد لصفوف ليفربول عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب الوطني المصري في كأس أمم أفريقيا 2025 التي أُقيمت في المغرب.

وقدم صلاح أداءً نشطًا وتحركات مؤثرة على الجبهة الهجومية، رغم عدم تمكنه من التسجيل.

سوبوسلاي يفتتح التسجيل وVAR يلغي هدفًا مبكرًا

دخل ليفربول اللقاء بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مع نهاية الشوط الأول، حين أحرز المجري دومينيك سوبوسلاي الهدف الأول في الدقيقة 45+1، بعد تسديدة أرضية زاحفة خدعت حارس مرمى مارسيليا وسكنت الشباك.

وقبل ذلك، ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” هدفًا للريدز في الدقيقة 24، سجله المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، بداعي التسلل.
 

تفوق ليفربولي في الشوط الثاني

في الشوط الثاني، واصل ليفربول ضغطه الهجومي، وأسفر ذلك عن الهدف الثاني في الدقيقة 73، بعدما سجل جيرونيمو رولي، حارس مرمى مارسيليا، هدفًا بالخطأ في مرماه، ليعزز تقدم الضيوف.

وأهدر محمد صلاح فرصة محققة لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 83، بعدما انفرد بالمرمى لكنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

جاكبو يحسم المباراة وترتيب الفريقين

واختتم الهولندي كودي جاكبو ثلاثية ليفربول بهدف ثالث في الدقيقة 90+3، مؤكدًا تفوق فريقه وحسم النقاط الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر.

تشكيل ليفربول في المباراة

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: جوميز، فان دايك، كيركيز، فريمبونج

الوسط: سوبوسلاي، جرافينبرخ، ماك أليستر

الهجوم: محمد صلاح، فيرتز، إيكيتيكي


 

