سوبوسلاي: محمد صلاح مصدر قوتي داخل ليفربول ومستمر في دعمي

تحدث دومينيك سوبوسلاي، لاعب وسط ليفربول، عن مستقبله داخل الفريق وعلاقته الوثيقة بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن تركيزه منصب بالكامل على خدمة الفريق والجماهير، سواء في المباريات أو خلال التدريبات اليومية.

ويستعد ليفربول لمواجهة مارسيليا الفرنسي غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2025/2026، في مباراة يسعى خلالها الفريق للعودة إلى مستواه المعتاد بعد سلسلة من النتائج المخيبة في الدوري المحلي والمباريات الأوروبية.

وقال سوبوسلاي في تصريحات لصحيفة "ذا أثليتك": "أنا سعيد هنا في ليفربول، ومستقبلي لم يُحسم بعد، لكنني سأواصل العمل بكل جدية كل أسبوع وفي كل تدريب من أجل الفريق والجماهير".

وأضاف عن خطأه أمام بارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي: "لم يكن قصدي التصرف بطريقة غير محترمة، كنت أحاول حماية المرمى ومنع الحارس من فرصة خطيرة، وسأكون أكثر هدوءًا في تسديد الركلات القادمة".

وتحدث اللاعب عن علاقة العمل اليومية مع محمد صلاح قائلاً: "نتواصل تقريبًا كل يوم، ونتبادل الحديث عن كل الأمور، وما يُقال بيننا يبقى خاصًا. محمد سيعود وسنواصل العمل معًا، والقرارات النهائية دائمًا تعود للمدرب والنادي".

وعن تنفيذ ركلات الجزاء، أوضح سوبوسلاي: "صلاح عادة ما يكون المسدد الأول، لكن في غيابه أنا المسؤول حاليًا، وأحصل منه على نصائح تساعدني على التعامل مع أي ضياع بثقة واستمرار اللعب".

يُذكر أن سوبوسلاي أصبح عنصرًا مهمًا في وسط ليفربول منذ انتقاله للفريق، وتعاونه الوثيق مع صلاح يعزز من اندماجه سريعًا داخل تشكيلة الفريق، ويُظهر الروح الجماعية التي يسعى المدرب آرني سلوت لترسيخها.