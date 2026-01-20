قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
“أكاذيب”.. وزير الخارجية الإيراني ينتقد إلغاء مشاركته بدافوس
الجيش السوري: قسد انسحب من مخيم الهول وأخرج كل المحتجزين منه
شيخ الأزهر يؤكد لضيوف الأوقاف على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي بما يخدم المجتمعات
حماس: الجهات الحكومية في غزة شرعت باتخاذ إجراءات لتسهيل عمل اللجنة الوطنية
الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة
وفاة شاب داخل مسجد عقب أدائه الصلاة بشبرا الخيمة
القبض على طالبين تعاملا بشكل غير لائق مع معلمتهما
إجراءات قانونية تجاه سيدة ادعت استغلال فرد شرطة لعمله والتعدى على والدها
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
رياضة

سوبوسلاي: محمد صلاح مصدر قوتي داخل ليفربول ومستمر في دعمي

سوبوسلاي
سوبوسلاي
إسراء أشرف

تحدث دومينيك سوبوسلاي، لاعب وسط ليفربول، عن مستقبله داخل الفريق وعلاقته الوثيقة بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن تركيزه منصب بالكامل على خدمة الفريق والجماهير، سواء في المباريات أو خلال التدريبات اليومية.

ويستعد ليفربول لمواجهة مارسيليا الفرنسي غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2025/2026، في مباراة يسعى خلالها الفريق للعودة إلى مستواه المعتاد بعد سلسلة من النتائج المخيبة في الدوري المحلي والمباريات الأوروبية.

وقال سوبوسلاي في تصريحات لصحيفة "ذا أثليتك": "أنا سعيد هنا في ليفربول، ومستقبلي لم يُحسم بعد، لكنني سأواصل العمل بكل جدية كل أسبوع وفي كل تدريب من أجل الفريق والجماهير".

وأضاف عن خطأه أمام بارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي: "لم يكن قصدي التصرف بطريقة غير محترمة، كنت أحاول حماية المرمى ومنع الحارس من فرصة خطيرة، وسأكون أكثر هدوءًا في تسديد الركلات القادمة".

وتحدث اللاعب عن علاقة العمل اليومية مع محمد صلاح قائلاً: "نتواصل تقريبًا كل يوم، ونتبادل الحديث عن كل الأمور، وما يُقال بيننا يبقى خاصًا. محمد سيعود وسنواصل العمل معًا، والقرارات النهائية دائمًا تعود للمدرب والنادي".

وعن تنفيذ ركلات الجزاء، أوضح سوبوسلاي: "صلاح عادة ما يكون المسدد الأول، لكن في غيابه أنا المسؤول حاليًا، وأحصل منه على نصائح تساعدني على التعامل مع أي ضياع بثقة واستمرار اللعب".

يُذكر أن سوبوسلاي أصبح عنصرًا مهمًا في وسط ليفربول منذ انتقاله للفريق، وتعاونه الوثيق مع صلاح يعزز من اندماجه سريعًا داخل تشكيلة الفريق، ويُظهر الروح الجماعية التي يسعى المدرب آرني سلوت لترسيخها.

دومينيك سوبوسلاي سوبوسلاي ليفربول محمد صلاح صلاح

