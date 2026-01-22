برشلونة يقلب الطاولة على سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حمزة شعيب   -  
رباب الهواري

حقق فريق برشلونة الإسباني انتصارًا مثيرًا على حساب مضيفه سلافيا براغ التشيكي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

 وجاء الفوز ليؤكد قوة الفريق الكتالوني وقدرته على العودة في المباريات الصعبة خارج ملعبه.

بداية مفاجئة من أصحاب الأرض

دخل سلافيا براغ اللقاء بحماس كبير، ونجح في مفاجأة برشلونة مبكرًا بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق فاسيل كوسيج، مستغلًا ارتباك الدفاع الكتالوني في الدقائق الأولى. الهدف منح أصحاب الأرض ثقة كبيرة وأشعل أجواء المباراة.

فيرمين لوبيز يعيد برشلونة للمباراة

لم يتأخر رد برشلونة كثيرًا، حيث تألق الشاب فيرمين لوبيز وتمكن من تسجيل هدفين متتاليين خلال ثماني دقائق فقط، ليقلب النتيجة لصالح فريقه ويمنح البارسا الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول. هذا الأداء أعاد التوازن للفريق الكتالوني وأربك حسابات سلافيا براغ.

هدف عكسي يزيد معاناة سلافيا

قبل نهاية الشوط الأول، أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه السابق سلافيا براغ، في الدقيقة 44، ليعزز تقدم برشلونة ويُنهي الشوط الأول بتفوق واضح للفريق الإسباني.

تفوق كتالوني في الشوط الثاني

في الشوط الثاني، واصل برشلونة سيطرته على مجريات اللعب، ونجح في إضافة هدفين آخرين عن طريق داني أولمو في الدقيقة 63، ثم عاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ليعوض الهدف العكسي بتسجيل هدف رائع في الدقيقة 71، مؤكدًا تفوق البارسا.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد سلافيا براغ عند 3 نقاط في المركز الرابع والثلاثين، ليزداد موقفه صعوبة في البطولة.


 

