دوري أبطال أوروبا | تعادل مثير بين برشلونة وسلافيا براج في الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أحداث الشوط الأول من المباراة المثيرة التي تجمع بين برشلونة الإسباني ومضيفه سلافيا براج التشيكي، المقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.



تفاصيل الشوط الأول

افتتح فريق سلافيا براج التسجيل مبكرًا عن طريق فاسيل كوسيج في الدقيقة العاشرة، قبل أن ينجح فيرمين لوبيز في قلب الطاولة لصالح برشلونة بتسجيل هدفين متتاليين خلال 8 دقائق، ليمنح الفريق الكتالوني التقدم.

وقبل نهاية الشوط الأول، عاد سلافيا براج للتعادل بعدما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف أصحاب الأرض الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 44.



تشكيل برشلونة أمام سلافيا براج

دخل برشلونة اللقاء بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: بالدي، مارتين، كوندي، إريك جارسيا.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، وروني.



موقف الفريقين قبل اللقاء

ويخوض برشلونة المواجهة وسط تذبذب في نتائجه خلال مرحلة الدوري، بعدما جمع 10 نقاط من 6 مباريات، وضعته في المركز الخامس عشر، ما يجعله في حاجة ماسة لتحقيق الفوز من أجل العودة بقوة إلى دائرة المنافسة والاقتراب من المراكز المؤهلة للدور التالي.

وفي المقابل، يعتمد سلافيا براج على عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق مفاجأة أوروبية، رغم صعوبة المهمة، إذ يحتل الفريق التشيكي المركز الثالث والثلاثين برصيد 3 نقاط فقط، ما يفرض عليه ضرورة الفوز لإنعاش آماله وتحسين موقعه في جدول الترتيب.