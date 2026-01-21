كاراباج ينعش حظوظه في التأهل بدوري الأبطال بفوز مثير على فرانكفورت

حقق فريق كاراباج الأذربيجاني فوزًا مثيرًا على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 3-2، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليعيد الفريق آماله في التأهل إلى دور الـ16.



بدأ كاراباج المباراة بقوة، وسجل كاميلو دوران الهدف الأول بعد مرور أربع دقائق فقط، لكن فرانكفورت رد سريعًا بهدفين عبر كان أوزوزن في الدقيقة 10، والجزائري فارس شايبي من ركلة جزاء في الدقيقة 78.



وفي الدقيقة 80، نجح دوران في تسجيل هدف التعادل لصالح كاراباج، قبل أن يخطف الفريق الأذربيجاني الفوز في الدقيقة 94 بهدف قاتل سجله بهلول مصطفى زاده.

جدول الترتيب والمواجهات القادمة



بهذا الفوز، حقق كاراباج انتصاره الثالث في مرحلة المجموعات، ورفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد فرانكفورت عند أربع نقاط في المركز 33 من أصل 36 فريقًا.



وفي الجولة الأخيرة التي تقام الأربعاء المقبل، سيواجه كاراباج منافسه ليفربول الإنجليزي خارج أرضه، فيما يستقبل فرانكفورت نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مباراة حاسمة لكل منهما.