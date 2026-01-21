قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري أبطال أوروبا | تعادل مثير بين برشلونة وسلافيا براج في الشوط الأول
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟
خبراء: رسائل الرئيس السيسي من «دافوس» ترسخ دور مصر في دعم الاستقرار والتنمية عالمياً
بوتين يعلن استعداد روسيا لدعم مجلس السلام لغزة بمليار دولار من الأصول المجمدة
دوري أبطال أوروبا| ليفربول يتقدم على أولمبيك مارسيليا في الشوط الأول
مفتاح حل أزمات الشرق الأوسط.. خبيرة إستراتيجية: لقاء السيسي وترامب يؤكد الثقة الدولية في الدور المصري|فيديو
الهلال يعلن إصابة بونو وتحسن حالة الدوسري قبل مواجهة الفيحاء
هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم
الموافقة على مشروع حماية شواطئ الدلتا بمنحة هولندية باستخدام حلول قائمة على الطبيعة
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كاراباج ينعش حظوظه في التأهل بدوري الأبطال بفوز مثير على فرانكفورت

حمزة شعيب

 

حقق فريق كاراباج الأذربيجاني فوزًا مثيرًا على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 3-2، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليعيد الفريق آماله في التأهل إلى دور الـ16.


بدأ كاراباج المباراة بقوة، وسجل كاميلو دوران الهدف الأول بعد مرور أربع دقائق فقط، لكن فرانكفورت رد سريعًا بهدفين عبر كان أوزوزن في الدقيقة 10، والجزائري فارس شايبي من ركلة جزاء في الدقيقة 78.


وفي الدقيقة 80، نجح دوران في تسجيل هدف التعادل لصالح كاراباج، قبل أن يخطف الفريق الأذربيجاني الفوز في الدقيقة 94 بهدف قاتل سجله بهلول مصطفى زاده.

جدول الترتيب والمواجهات القادمة


بهذا الفوز، حقق كاراباج انتصاره الثالث في مرحلة المجموعات، ورفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد فرانكفورت عند أربع نقاط في المركز 33 من أصل 36 فريقًا.


وفي الجولة الأخيرة التي تقام الأربعاء المقبل، سيواجه كاراباج منافسه ليفربول الإنجليزي خارج أرضه، فيما يستقبل فرانكفورت نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مباراة حاسمة لكل منهما.

