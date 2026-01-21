الهلال يعلن إصابة بونو وتحسن حالة الدوسري قبل مواجهة الفيحاء

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، عن تعرض حارسه الدولي المغربي ياسين بونو لإصابة عضلية في عضلة الفخذ الأمامية، ما سيبعده مؤقتًا عن التدريبات الجماعية، وذلك قبل مواجهة فريق الفيحاء في الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.



وأوضح النادي في بيان رسمي أن بونو تعرّض للإصابة خلال مشاركته الأخيرة مع منتخب بلاده، وخضع للفحوصات الأولية بمقر النادي، على أن يخضع لاحقًا لأشعة الرنين المغناطيسي لتحديد حجم الإصابة بدقة ووضع البرنامج العلاجي المناسب، مما يضع مشاركته في المباراة المقبلة تحت علامة الاستفهام.

الدوسري يواصل برنامجه التأهيلي



وفي المقابل، جاءت الأخبار مبشرة بالنسبة لقائد الفريق سالم الدوسري، الذي واصل برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني، وبدأ تدريبات بالكرة ضمن برنامجه الانفرادي، ما يعكس تقدمه نحو العودة للملاعب قريبًا. كما غاب لاعب الوسط يوسف أكتشيشيك عن المران الجماعي بسبب شعوره بآلام في العضلة الضامة، وفوض الجهاز الطبي إراحته لتفادي تفاقم الإصابة.

ويواصل الهلال متابعة حالات لاعبيه المصابين عن كثب، في ظل الاستعدادات المكثفة لمواجهة الفيحاء، مع سعي الجهاز الفني للحفاظ على جاهزية الفريق قبل استئناف منافسات الدوري.