قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟
خبراء: رسائل الرئيس السيسي من «دافوس» ترسخ دور مصر في دعم الاستقرار والتنمية عالمياً
بوتين يعلن استعداد روسيا لدعم مجلس السلام لغزة بمليار دولار من الأصول المجمدة
دوري أبطال أوروبا| ليفربول يتقدم على أولمبيك مارسيليا في الشوط الأول
مفتاح حل أزمات الشرق الأوسط.. خبيرة إستراتيجية: لقاء السيسي وترامب يؤكد الثقة الدولية في الدور المصري|فيديو
الهلال يعلن إصابة بونو وتحسن حالة الدوسري قبل مواجهة الفيحاء
هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم
الموافقة على مشروع حماية شواطئ الدلتا بمنحة هولندية باستخدام حلول قائمة على الطبيعة
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال يعلن إصابة بونو وتحسن حالة الدوسري قبل مواجهة الفيحاء

ياسين بونو
ياسين بونو
حمزة شعيب

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، عن تعرض حارسه الدولي المغربي ياسين بونو لإصابة عضلية في عضلة الفخذ الأمامية، ما سيبعده مؤقتًا عن التدريبات الجماعية، وذلك قبل مواجهة فريق الفيحاء في الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.


وأوضح النادي في بيان رسمي أن بونو تعرّض للإصابة خلال مشاركته الأخيرة مع منتخب بلاده، وخضع للفحوصات الأولية بمقر النادي، على أن يخضع لاحقًا لأشعة الرنين المغناطيسي لتحديد حجم الإصابة بدقة ووضع البرنامج العلاجي المناسب، مما يضع مشاركته في المباراة المقبلة تحت علامة الاستفهام.

الدوسري يواصل برنامجه التأهيلي


وفي المقابل، جاءت الأخبار مبشرة بالنسبة لقائد الفريق سالم الدوسري، الذي واصل برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني، وبدأ تدريبات بالكرة ضمن برنامجه الانفرادي، ما يعكس تقدمه نحو العودة للملاعب قريبًا. كما غاب لاعب الوسط يوسف أكتشيشيك عن المران الجماعي بسبب شعوره بآلام في العضلة الضامة، وفوض الجهاز الطبي إراحته لتفادي تفاقم الإصابة.

ويواصل الهلال متابعة حالات لاعبيه المصابين عن كثب، في ظل الاستعدادات المكثفة لمواجهة الفيحاء، مع سعي الجهاز الفني للحفاظ على جاهزية الفريق قبل استئناف منافسات الدوري.

بونو الهلال السعودي سالم الدوسري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

ترشيحاتنا

نبيلة عبيد

أميرة هاني توجه رسالة مؤثرة لنبيلة عبيد: أنتِ أمي وخالتي وسندي

مصر ولّادة 2

مصر ولادة 2.. مواهب شابة ترسم ملامح المستقبل في آرتوكس

كتاب احمد منيب

كتاب جديد عن الراحل أحمد منيب للكاتب محمد خضير

بالصور

صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟

صورة ياسمين عبد العزيز
صورة ياسمين عبد العزيز
صورة ياسمين عبد العزيز

فيتش: مصر الأنجح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب مصنعي السيارات

مصنعي السيارات
مصنعي السيارات
مصنعي السيارات

5 أسباب لظهور رائحة الوقود في السيارة

رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة

طرق طبيعية لتبييض الأسنان

طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد