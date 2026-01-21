أتلتيكو مدريد يتعادل مع جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا

انتهت مباراة أتلتيكو مدريد وجلطة سراي، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.
تقدم أتلتيكو مدريد بالهدف الأول في الدقيقة 4 عن طريق جوليانو سيميوني.
فيما جاء هدف التعادل لجلطة سراي عن طريق ماركوس يورينتي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 20.
وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد
حراسة المرمى: أوبلاك
خط الدفاع: روجيري - هانتشكو - بوبيل -يورينتي
خط الوسط: ألمادا - باريوس - كوكي - جوليانو
خط الهجوم: سورلوث - جوليان ألفاريز.
ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز 11 برصيد 13 نقطة، فيما يأتي فريق جلطة سراي في المركز الـ 17 برصيد 10 نقاط.