أتلتيكو مدريد يتعادل مع جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا

انتهت مباراة أتلتيكو مدريد وجلطة سراي، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم أتلتيكو مدريد بالهدف الأول في الدقيقة 4 عن طريق جوليانو سيميوني.

فيما جاء هدف التعادل لجلطة سراي عن طريق ماركوس يورينتي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 20.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: روجيري - هانتشكو - بوبيل -يورينتي

خط الوسط: ألمادا - باريوس - كوكي - جوليانو

خط الهجوم: سورلوث - جوليان ألفاريز.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز 11 برصيد 13 نقطة، فيما يأتي فريق جلطة سراي في المركز الـ 17 برصيد 10 نقاط.