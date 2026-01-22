قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسباً لضربة أمريكية محتملة على إيران
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بور سعيد
فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا
قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند
«الإعلاميين» تعلن طرح وحدات سكنية متميزة كاملة التشطيب | استلام فوري
دعاء الفجر.. ردّد مع بداية اليوم أدعية النبي للرزق والبركة
استقرار أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الخميس
رسائل واشنطن للقاهرة .. إشادة بـ «السيسي» وتأكيد على دور مصر المحوري في الشرق الأوسط
ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ
لن نتعرض للابتزاز عسكريا.. إسبانيا تطالب أوروبا بتشكيل جيش مشترك للردع
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في منتدى دافوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ارسنال
ارسنال
حمزة شعيب

أُسدل الستار مساء الأربعاء على منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت حسم أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني تأهلهما رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة القارية، قبل جولة واحدة من نهاية هذه المرحلة.

أرسنال يواصل التألق ويتصدر بالعلامة الكاملة


واصل فريق أرسنال عروضه القوية في دوري الأبطال، بعدما انفرد بصدارة الترتيب محققًا العلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، عقب فوزه المستحق على ضيفه إنتر ميلان بنتيجة 3-1، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على اللقب.

بايرن ميونخ يحجز مقعده في ثمن النهائي


من جانبه، نجح بايرن ميونخ في ضمان التأهل إلى دور الـ16، بعدما حقق الفوز على يونيون سان جيلواز البلجيكي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا، ليحتل الفريق البافاري المركز الثاني برصيد 18 نقطة.


وجاء ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، عقب فوزه الكبير على موناكو بنتيجة 6-1، ليواصل مطاردة المراكز المتقدمة.


كما حقق ليفربول الإنجليزي، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، فوزًا مهمًا خارج أرضه على مارسيليا الفرنسي بثلاثية نظيفة على ملعب فيلودروم، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويحتل المركز الرابع.


وشهدت الجولة تراجع باريس سان جيرمان إلى المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بعد خسارته القاتلة أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي بنتيجة 2-1.

وحقق نيوكاسل يونايتد فوزًا عريضًا على ضيفه بي إس في آيندهوفن الهولندي بنتيجة 3-0، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة ويصعد إلى المركز الثامن، معززًا حظوظه في التأهل المباشر ضمن الثمانية الأوائل.


وفي السياق ذاته، واصل برشلونة الإسباني انتصاراته بتغلبه على مضيفه سلافيا براغ التشيكي بنتيجة 4-2، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الفريق التشيكي عند 3 نقاط في المركز الرابع والثلاثين.

معركة الجولة الأخيرة
ويشتعل الصراع على بطاقات التأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية، في ظل تساوي عدة أندية عند حاجز 13 نقطة، أبرزها سبورتينج لشبونة، مانشستر سيتي، أتلتيكو مدريد، وأتالانتا، ما ينذر بجولة أخيرة حاسمة ومثيرة في سباق التأهل بدوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ آرسنال دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يطالب ترامب بالاستمرار في رعاية ملف غزة.. ويؤكد دعم مصر لخطة واشنطن.. أحمد موسى: سد النهضة ورقة سياسية

هاني سري الدين

هاني سري الدين: حزب الوفد يعاني ويحتاج إلى قيادة جديدة تسهم في تطويره

السيدة فاطمة التي تعرضت للعنف الزوجي

بعد عرض حلقتها ببرنامج تفاصيل..القومي للمرأة يتبنى حالة فاطمة التي تعرضت للعنف الزوجي

بالصور

حساسية البرد.. الأعراض وأسبابها

حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها
حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها
حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها

مثالية للمناطق المزدحمة.. سعر كيا بيكانتو 2015 المستعملة

كيا بيكانتو
كيا بيكانتو
كيا بيكانتو

طريقة لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

كيا تكشف الستار عن نيرو 2027 فيس ليفت الجديدة

كيا نيرو
كيا نيرو
كيا نيرو

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد