ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

أُسدل الستار مساء الأربعاء على منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت حسم أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني تأهلهما رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة القارية، قبل جولة واحدة من نهاية هذه المرحلة.

أرسنال يواصل التألق ويتصدر بالعلامة الكاملة



واصل فريق أرسنال عروضه القوية في دوري الأبطال، بعدما انفرد بصدارة الترتيب محققًا العلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، عقب فوزه المستحق على ضيفه إنتر ميلان بنتيجة 3-1، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على اللقب.

بايرن ميونخ يحجز مقعده في ثمن النهائي



من جانبه، نجح بايرن ميونخ في ضمان التأهل إلى دور الـ16، بعدما حقق الفوز على يونيون سان جيلواز البلجيكي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا، ليحتل الفريق البافاري المركز الثاني برصيد 18 نقطة.



وجاء ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، عقب فوزه الكبير على موناكو بنتيجة 6-1، ليواصل مطاردة المراكز المتقدمة.



كما حقق ليفربول الإنجليزي، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، فوزًا مهمًا خارج أرضه على مارسيليا الفرنسي بثلاثية نظيفة على ملعب فيلودروم، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويحتل المركز الرابع.



وشهدت الجولة تراجع باريس سان جيرمان إلى المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بعد خسارته القاتلة أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي بنتيجة 2-1.

وحقق نيوكاسل يونايتد فوزًا عريضًا على ضيفه بي إس في آيندهوفن الهولندي بنتيجة 3-0، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة ويصعد إلى المركز الثامن، معززًا حظوظه في التأهل المباشر ضمن الثمانية الأوائل.



وفي السياق ذاته، واصل برشلونة الإسباني انتصاراته بتغلبه على مضيفه سلافيا براغ التشيكي بنتيجة 4-2، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الفريق التشيكي عند 3 نقاط في المركز الرابع والثلاثين.

معركة الجولة الأخيرة

ويشتعل الصراع على بطاقات التأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية، في ظل تساوي عدة أندية عند حاجز 13 نقطة، أبرزها سبورتينج لشبونة، مانشستر سيتي، أتلتيكو مدريد، وأتالانتا، ما ينذر بجولة أخيرة حاسمة ومثيرة في سباق التأهل بدوري أبطال أوروبا.