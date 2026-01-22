كاف يفرض 4 عقوبات على المنتخب الجزائري بعد أحداث مباراة نيجيريا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

رباب الهواري

أعلنت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن حزمة من العقوبات الانضباطية والمالية بحق المنتخب الجزائري ولاعبيه، على خلفية الأحداث التي رافقت مواجهة الجزائر أمام نيجيريا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

إيقافات بحق لاعبي المنتخب الجزائري

وجاء في مقدمة القرارات إيقاف لوكا زيدان، لاعب المنتخب الجزائري، لمدة مباراتين رسميتين في بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بسبب سوء السلوك خلال اللقاء.

كما قررت اللجنة إيقاف رفيق بلغالي أربع مباريات رسمية مع المنتخب الجزائري في مسابقات «كاف»، نتيجة سلوكه العدواني والترهيبي تجاه حكم المباراة عقب نهايتها. ولم تكتفِ اللجنة بذلك، بل أضافت عقوبة إيقاف لمباراتين إضافيتين مع وقف التنفيذ لمدة عام كامل تحت المراقبة، تبدأ من تاريخ صدور القرار.

غرامات مالية بسبب المخالفات الانضباطية

وعلى الصعيد المالي، فرضت اللجنة غرامة قدرها 5 آلاف دولار أمريكي على الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بسبب حصول لاعبي المنتخب على خمسة إنذارات خلال المباراة، في مخالفة صريحة للمادة 130 (أ) من لائحة الانضباط.

كما تم توقيع غرامة مالية كبيرة بلغت 25 ألف دولار، نتيجة السلوك غير اللائق الصادر عن لاعبي ومسؤولي المنتخب عقب نهاية اللقاء، والذي اعتُبر مسيئًا لسمعة المباراة، وفقًا للمادتين 82 و83 من اللائحة نفسها.

عقوبات بسبب تصرفات الجماهير والتنظيم

وشملت القرارات فرض غرامة قدرها 5 آلاف دولار لاستخدام جماهير المنتخب الجزائري لأجهزة الدخان داخل الملعب، إلى جانب غرامة مماثلة بسبب إلقاء المشجعين للأشياء داخل أرضية الميدان.

كما تم تغريم الاتحاد الجزائري 10 آلاف دولار لعدم الامتثال للإجراءات الأمنية، بعد محاولات بعض الجماهير اقتحام الحواجز الأمنية.

غرامة كبرى بسبب الإيماءات المسيئة

واختتمت اللجنة التأديبية قراراتها بفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار أمريكي على الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بسبب الإيماءات المسيئة والمهينة التي صدرت من بعض الجماهير تجاه مسؤولي المباراة، والمتمثلة في عرض أوراق نقدية، معتبرة ذلك سلوكًا يتنافى مع القيم الرياضية.


 

