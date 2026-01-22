مرحلة الحسم في دوري أبطال أوروبا | خروج 4 أندية و30 فريقا يصارعون بالجولة الأخيرة

أُسدل الستار على منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لتدخل البطولة مرحلة الحسم مبكرًا بعدما تأكد خروج أربعة أندية رسميا من سباق المنافسة القارية قبل جولة واحدة فقط على ختام هذه المرحلة في الوقت الذي حجز فيه كل من أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني مقعديهما في الأدوار الإقصائية.

دوري أبطال أوروبا يقترب من خط النهاية

ومع اقتراب نهاية مرحلة الدوري تستعد 30 ناديًا لخوض الجولة الثامنة والأخيرة وسط صراع محتدم على البقاء في البطولة حيث تتنافس الفرق على حجز 6 بطاقات للتأهل المباشر إلى دور الـ16 إلى جانب 16 مقعدا تؤهل أصحابها لخوض الملحق المؤهل لثمن النهائي في مشهد يعكس قوة المنافسة واحتدام الصراع حتى اللحظات الأخيرة.

وفي المقابل ضمنت 15 فريقا رسميا الاستمرار في المشوار الأوروبي بعدما نجحت في حجز أماكنها بين الفرق المتأهلة، على أن يتحدد موقفها النهائي في الجولة الختامية سواء بالعبور المباشر إلى دور الـ16 أو الاكتفاء بخوض منافسات الملحق.

سلافيا براج وفرانكفورت في مقدمة الراحلين

وشهدت الجولة السابعة حسم مصير أربعة أندية، ودعت البطولة رسميًا بعد فقدان أي فرصة للتواجد ضمن مراكز الملحق حيث تأكد خروج آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي يحتل المركز الـ33 برصيد 4 نقاط، إلى جانب سلافيا براج التشيكي صاحب المركز الـ34 برصيد 3 نقاط عقب خسارته أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 4-2.

كما غادر المنافسات كل من فياريال الإسباني الذي يقبع في المركز الـ35 برصيد نقطة واحدة وكيرات ألماتي الكازاخستاني متذيل الترتيب في المركز الـ36 بنفس الرصيد ليغلق الستار على مشوارهما الأوروبي مبكرًا.

صراع مشتعل في الجولة الأخيرة

وبينما أغلقت أبواب المنافسة أمام هذه الأندية الأربعة، تبقى الجولة الأخيرة مسرحًا لصراع مشتعل بين بقية الفرق، في انتظار حسم ملامح المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية وتحديد هوية الفرق التي ستواصل مشوارها في البطولة الأقوى على مستوى الأندية الأوروبية.

ووفقا لنظام البطولة تتأهل أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16 فيما تخوض الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الـ24 وعددها 16 فريقيا منافسات الملحق المؤهل لثمن النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراتين على أن يتأهل الفائزون منها لشغل المقاعد الثمانية المتبقية في دور الـ16 حيث يواجهون الفرق الثمانية الأوائل في مرحلة الدوري لتكتمل بذلك لوحة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.