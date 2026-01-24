التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بورنموث، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الريدز لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة وتعزيز حظوظه في جدول الترتيب، خاصة مع اشتداد الصراع في المراحل الحاسمة من الموسم.





محمد صلاح يقود هجوم الريدز

تشير التوقعات إلى تواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول أمام بورنموث، حيث يعوّل الجهاز الفني كثيرًا على خبراته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في مثل هذه المواجهات. ويُعد صلاح أحد أهم مفاتيح اللعب الهجومية، سواء من خلال التسجيل أو صناعة الفرص لزملائه.

غياب كوناتي عن التشكيل

من ناحية أخرى، يغيب المدافع إبراهيما كوناتي عن صفوف ليفربول في هذه المباراة، وذلك بسبب وفاة والده، وفقًا لما أفادت به التقارير الصحفية. ويمنح هذا الغياب فرصة لخيارات أخرى في الخط الخلفي لتعويضه والحفاظ على التوازن الدفاعي للفريق.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام بورنموث

من المنتظر أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز – فيرجيل فان دايك – واتارو إيندو – جيريمي فريمبونج.

خط الوسط: ريان جرافنبرج – كورتيس جونز – دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز – محمد صلاح – هوجو إيكيتيكي.

تفوق تاريخي لصلاح أمام بورنموث

ويمتلك محمد صلاح سجلًا مميزًا أمام فريق بورنموث، حيث يُعد الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول ضد هذا الخصم برصيد 12 هدفًا، ما يعزز آمال جماهير الريدز في ظهوره بشكل قوي ومؤثر خلال اللقاء.

طموحات ليفربول في حصد النقاط

يدخل ليفربول المباراة بطموح حصد النقاط الثلاث، مستفيدًا من عناصره الهجومية القوية وتنظيمه في وسط الملعب، في محاولة لفرض سيطرته مبكرًا وحسم اللقاء لصالحه أمام بورنموث



