روسيا تسقط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
دعاء اليوم الخامس من شعبان.. يبدل حالك من شقي محروم إلى غني
أخبار السيارات| إم جي 5 فبريكا هاي لاين بهذا السعر.. أرخص 5 عربيات رياضية في مصر
تقديرات إسرائيلية: زيادة الانتشار العسكري الأمريكي مقدمة لهجوم على إيران
التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز
لعيب حريف.. سهام صالح تشيد بأداء إمام عاشور أمام يانج أفريكانز
اختلق قصة مرضه.. بعد قليل محاكمة مدحت شلبي في سب محمود الخطيب
مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 24-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت والقنوات الناقلة
نادر نور الدين: فاقد البخر أخطر من تخزين سد النهضة..والطمي سيُفقد جدواه
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو إلى بدء حوار سياسي بمشاركة المعارضة
29 سنة حب وفخر .. حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد ابنها يوسف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول
ليفربول
رباب الهواري

يستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بورنموث، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الريدز لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة وتعزيز حظوظه في جدول الترتيب، خاصة مع اشتداد الصراع في المراحل الحاسمة من الموسم.


 

محمد صلاح يقود هجوم الريدز

تشير التوقعات إلى تواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول أمام بورنموث، حيث يعوّل الجهاز الفني كثيرًا على خبراته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في مثل هذه المواجهات. ويُعد صلاح أحد أهم مفاتيح اللعب الهجومية، سواء من خلال التسجيل أو صناعة الفرص لزملائه.

غياب كوناتي عن التشكيل

من ناحية أخرى، يغيب المدافع إبراهيما كوناتي عن صفوف ليفربول في هذه المباراة، وذلك بسبب وفاة والده، وفقًا لما أفادت به التقارير الصحفية. ويمنح هذا الغياب فرصة لخيارات أخرى في الخط الخلفي لتعويضه والحفاظ على التوازن الدفاعي للفريق.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام بورنموث

من المنتظر أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

  • حراسة المرمى: أليسون بيكر.
  • خط الدفاع: ميلوس كيركيز – فيرجيل فان دايك – واتارو إيندو – جيريمي فريمبونج.
  • خط الوسط: ريان جرافنبرج – كورتيس جونز – دومينيك سوبوسلاي.
  • خط الهجوم: فلوريان فيرتز – محمد صلاح – هوجو إيكيتيكي.

تفوق تاريخي لصلاح أمام بورنموث

ويمتلك محمد صلاح سجلًا مميزًا أمام فريق بورنموث، حيث يُعد الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول ضد هذا الخصم برصيد 12 هدفًا، ما يعزز آمال جماهير الريدز في ظهوره بشكل قوي ومؤثر خلال اللقاء.

طموحات ليفربول في حصد النقاط

يدخل ليفربول المباراة بطموح حصد النقاط الثلاث، مستفيدًا من عناصره الهجومية القوية وتنظيمه في وسط الملعب، في محاولة لفرض سيطرته مبكرًا وحسم اللقاء لصالحه أمام بورنموث


 

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

