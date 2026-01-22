قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد ليلة النصف من شعبان 2026.. اعرف فضلها وحكم صيام يومها
بطلب من ترامب.. الفاتيكان يدرس دعوة البابا ليو الرابع عشر للانضمام إلى "مجلس سلام غزة"
إطلاق هاتف أوبو Reno15 FS الجديد.. قوة وأداء وسعر منافس
ترامب يعلن قبول بوتين الانضمام إلى مجلس السلام
لن نتسرع في التفاؤل.. ألمانيا تعلق من جديد على أزمة ترامب وجرينلاند
مليارديرة مدانة بالاحتيال.. إليزابيث هولمز تلتمس العفو من ترامب
صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي
أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي
الجنائية الدولية تطارده.. نتنياهو يتخلف عن توقيع مجلس السلام خوفا من اعتقاله
إعارة مجانية.. مدحت شلبي يكشف آخر تطورات صفقة حمزة عبد الكريم مع برشلونة
حكم صيام النصف الثاني من شعبان.. الأزهر يحدد 3 حالات يجوز فيها الصوم
رياضة

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

رباب الهواري

عاد النجم المصري محمد صلاح ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة العالمية، وذلك في أول مشاركة له مع نادي ليفربول بعد انتهاء مشواره مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا. 

ورغم ضغط المباريات والإجهاد البدني، ظهر صلاح بصورة إيجابية عكست جاهزيته الفنية والذهنية للعودة سريعًا إلى أجواء المنافسات الأوروبية.

مشاركة أساسية وتأثير واضح

شارك محمد صلاح أساسيًا في المباراة، ليمنح ليفربول دفعة قوية على المستوى الهجومي.

تحركاته المستمرة على الجناح الأيمن، وسرعته في التحول من الدفاع للهجوم، أربكت دفاعات الخصم وخلقت مساحات كبيرة لزملائه، وهو ما ساهم في فرض سيطرة الفريق الإنجليزي على مجريات اللقاء.

أرقام مميزة ولمسات حاسمة

نجح صلاح في تسجيل بصمة واضحة خلال اللقاء، سواء عبر صناعة الفرص أو المساهمة المباشرة في الأهداف. دقته في التمرير، وقدرته على المراوغة في المساحات الضيقة، أعادتا التأكيد على قيمته الفنية داخل منظومة ليفربول. كما سدد أكثر من كرة خطيرة على المرمى، كاد أن يترجم إحداها إلى هدف.

جاهزية بدنية رغم الإرهاق

رغم المشاركة المكثفة مع المنتخب المصري في أمم إفريقيا، أظهر محمد صلاح جاهزية بدنية مميزة، حيث استمر في الضغط العالي حتى الدقائق الأخيرة. هذا الأداء يعكس احترافيته الكبيرة والتزامه ببرامج الاستشفاء والتأهيل.
 

إشادة المدرب والجماهير
 

حظي أداء صلاح بإشادة واسعة من المدير الفني والجماهير، التي رحبت بعودته بحرارة. وأكدت ردود الفعل أن وجوده يمنح الفريق ثقة إضافية في المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

صلاح ركيزة أساسية في طموحات ليفربول

تؤكد عودة محمد صلاح القوية بعد أمم إفريقيا أنه سيظل أحد الأعمدة الرئيسية في مشروع ليفربول هذا الموسم، خاصة في ظل طموحات الفريق بالمنافسة على الألقاب، حيث يبقى “الفرعون المصري” عنصر الحسم في المباريات الكبرى.


 

