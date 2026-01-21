رقم تاريخي جديد يضاف لمسيرة محمد صلاح الأوروبية

حقق النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، رقمًا قياسيًا جديدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام مارسيليا الفرنسي، المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الأربعاء على الأراضي الفرنسية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بالبطولة.

ويدخل ليفربول اللقاء بطموحات تعزيز موقعه في جدول الترتيب الأوروبي، رغم تذبذب نتائجه خلال الجولات الماضية.

ونجح الفريق الإنجليزي في حصد 12 نقطة من 6 مباريات، وضعته في المركز التاسع، بعد تحقيق أربعة انتصارات مقابل خسارتين، ليبقى في حاجة إلى نتائج إيجابية إضافية من أجل ضمان التأهل إلى الأدوار المتقدمة بأريحية أكبر.

محمد صلاح الأكثر مشاركة أفريقيًا في دوري أبطال أوروبا

وكشف موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في الإحصائيات، أن محمد صلاح أصبح أكثر اللاعبين الأفارقة مشاركة في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الإيفوارية ديدييه دروجبا.

وبحسب الأرقام، رفع صلاح، البالغ من العمر 33 عامًا، رصيده إلى 93 مباراة في دوري الأبطال، خاضها بقميص أندية ليفربول وروما وتشيلسي وبازل، بينما توقف رصيد دروجبا عند 92 مباراة خلال مسيرته مع أندية تشيلسي ومارسيليا وجالاتا سراي. ويأتي الكاميروني صامويل إيتو في المركز الثالث بقائمة أكثر اللاعبين الأفارقة مشاركة في البطولة برصيد 78 مباراة.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لمسيرة محمد صلاح الأوروبية الحافلة، بعدما تُوّج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول عام 2019، وقدم مستويات مميزة منذ ظهوره الأول في البطولة خلال موسم 2013-2014.

ومع استمرار مشوار ليفربول في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، تتاح أمام محمد صلاح فرصة الوصول إلى حاجز 100 مباراة في المسابقة، ليؤكد مكانته كأحد أعظم اللاعبين الأفارقة في تاريخ كرة القدم الأوروبية.