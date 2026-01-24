قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلوت يكشف موقف محمد صلاح من مواجهة بورنموث بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

كشف آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن موقف نجم الفريق محمد صلاح من المشاركة في مباراة بورنموث بالدوري الإنجليزي الممتاز. 

وأوضح سلوت أنه دائمًا يشعر بعدم الارتياح عند استبعاد أي لاعب، خاصة إذا كان له دور كبير في الفريق، لكنه يؤكد أن مسؤولية اتخاذ القرار المناسب للفريق تقع على عاتقه.
 

القرار الصعب للمدرب
 

أوضح سلوت أن استبعاد لاعب ليس أمرًا سهلاً، قائلاً: “من واجبي اتخاذ القرار الذي أراه الأفضل للفريق، لكنه دائمًا ما يكون غير مريح”. وأشار إلى أن هذا الشعور لا يقتصر على صلاح فقط، بل يشمل جميع اللاعبين الذين يبذلون جهودًا كبيرة ويستحقون اللعب.
 

الثقة بالنفس أساسية للنجاح

وأضاف المدير الفني أن الثقة بالنفس أمر ضروري لكل لاعب، خاصة عند اللعب أمام جماهير كبيرة. وقال: “إذا لم تكن لديك الثقة بنفسك، سيكون من الصعب اللعب أمام 60 ألف متفرج. يجب أن يثق اللاعبون بأنهم جيدون بما يكفي للمشاركة ويجب أن يكونوا قادرين على دعم الفريق.”

المساواة بين اللاعبين

وأشار سلوت إلى أن صلاح ليس اللاعب الوحيد الذي يشعر بالاهتمام، مشددًا على أن جميع اللاعبين متساوون في رغبتهم بالمشاركة وإثبات جدارتهم للفريق. وقال: “ليس فقط محمد صلاح، الجميع يريد المساعدة وإظهار قدرته على دعم الفريق”.

قبول قرارات المدرب
 

واختتم سلوت تصريحاته بالتأكيد على أن كل لاعب يدرك أن المدرب بحاجة لاتخاذ قرارات، وأن أي لاعب قد يختلف مع اختيارات المدرب في معظم الأحيان، لكنه يجب أن يحترم القرار النهائي.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث

يستضيف بورنموث نظيره ليفربول اليوم السبت 24 يناير ضمن الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة،


 

محمد صلاح آرني سلوت ليفربول الدوري الانجليزي

