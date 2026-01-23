مشجعه فرنسيه تتغزل في محمد صلاح لهذا السبب

اعربت مشجعة فرنسية لنادي مارسيليا عن سعادتها بموقف محمد صلاح نجم ليفربول مع ابنتها

وكتبت علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ اكس” :"

مازالت أبنتي الصغيرة لا تصدق ما حدث بعد أن قامت بالدخول الي أرضية الملعب.. مع لاعبها المفضل الملك المصري (مو صلاح) وكانت فرحة لا توصف بنسبه لها ولنا جميعا ولا نصدق حتي الآن.

واضافت "لقد عرضنا الفكرة علي الملك المصري (محمد صلاح بأن أبنتي الصغيرة سوف تدخل معاه الي أرضية الملعب لانها تعشقه وتحبه كثيراً،، وقال الملك المصري بكل تواضع كبير ليست مشكلة وقام بمسك يدها ثم قبل دخول الملعب قعد يمزح معاها والتقط معاها صورة تذكاريّة قبل الدخول

وتابعت "وبعد ذالك دخل الفريقين الي أرضية الملعب وكانت أبنتي الصغيرة تنظر الي الكاميرا باستمرار من أجل توثيق هذه اللحظة التاريخية

واختتمت “شكرا (مو صلاح) علي تواضعك الكبير أنت حقا أسطورة كروية لن تتكرر مره أخري علي الإطلاق هذه اللحظات السعيدة ستغير حيات أبنتي الصغيرة الي الأبد وستظل تتذكر هذا الموقف التاااريخي بنسبة لها طوال حياتها”