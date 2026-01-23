قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بناء الشخصية قبل التعليم.. المدارس المصرية اليابانية تفتح أبوابها لجيل "التوكاتسو" الجديد
وزير الزراعة يبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون بمجالات الثروة الحيوانية
وظائف خالية في بنك مصر للخريجين،، شروط سهلة للتقديم
شكاوي من توقف هواتف بعض السائحين خلال زيارتهم لمصر
موعد صلاة الجمعة اليوم 23 يناير 2026
رانيا الجندي تحصل على الدكتوراه بامتياز عن أثر الأزمات الاقتصادية على سوق المال المصري
وزير الخارجية: تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية على رأس أولوياتنا
وزير الخارجية يؤكد على أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
سوريا.. وزارة الداخلية تتسلم سجن الأقطان
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف علي موقف صحة شكوى الزمالك ضد زيزو

زيزو
زيزو
ياسمين تيسير

أكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك على ثقة مسؤولي النادي الكاملة في سلامة موقف القلعة البيضاء وثقته في إنصاف لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة للنادي في شكواه التي تقدم بها ضد لاعبه السابق أحمد مصطفى زيزو .

وأشار المصدر  إلى أن صمت نادي الزمالك وعدم نشر أخبار حول هذه الشكوى بسبب أن النادي قدم كل الأوراق والمستندات التي تثبت صحة وسلامة موقفه في المطالبة بالتعويض المناسب من اللاعب بسبب ارتكابه أكثر من مخالفة وهو على ذمة الزمالك قبل انتقاله إلى النادي الاهلى ، وآخر 

جلسة للتداول  بشأن الشكوى كانت بتاريخ 30/11/2025 ، والتى تم فيها تقديم كافة المستندات التي تؤكد الموقف السليم للزمالك.

وأوضح المصدر أن نادي الزمالك تقدم بملف نهائي شامل يتضمن مستندات تثبت أحقية النادى فى نسبته من المواد الإعلانية والدعائية والإعلامية للجنة شؤون اللاعبين وقدم أسطوانة مدمجة  تحتوي على ملف كامل بتلك المواد

 كما استرشد النادي بالرد ضد شكوى اللاعب بالمثبت بالاتحاد من رسوم حال توثيق عقد اللاعب والتى تثبت أن ما يزعمه اللاعب من استحقاقه 85 مليون جنيه عار تماماً من الصحة، كما برهن النادي  على صحة موقفه من خلال تقديم عقود لاعبين آخرين محررة بذات الحقبة الزمنية والمصاغة بذات الآلية، وهو بيان إجمالى العقد ببند وتفصيله ببند خاص كصافي بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة.

 واختتم المصدر كلامه مشيراً  إلى أن نادي الزمالك استرشد بأقوال عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق بالفريق الأول، والذى قطع بتقاضى اللاعب كافة مستحقاته وفق عقده لتقاضيها من أحد رجال الأعمال الداعمين للنادى، وأن ما يدعيه اللاعب غير صحيح فى محاولة منه للحصول على أموال من الزمالك بدون وجه حق.

زيزو الزمالك اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

عودة الفاخوري

الأهلي 10%.. أمير هشام يعلن مفاجأة بشأن صفقة عودة الفاخوري

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ترشيحاتنا

وزير خارجية فرنسا

عقب إفتتاح قنصليتهم في الجزيرة .. وزير الخارجية الفرنسي يزور جرينلاند

فولوديمير زيلينسكي

زيلينسكي يعلن أعضاء الوفد الأوكراني قبل الاجتماع مع موسكو وواشنطن

جانب من الحدث

معرض القاهرة الدولي للكتاب يستضيف نموذج الإمارات في حفظ الذاكرة و الأرشيف لتعزيز السيادة المعرفية العربية

فيديو

اللواء وليد السيسي

هموت أنا وعائلتي.. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

مستقبل صلاح الغامض

سباق أوروبي سعودي لضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه النهائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد