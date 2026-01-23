تعرف علي موقف صحة شكوى الزمالك ضد زيزو

أكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك على ثقة مسؤولي النادي الكاملة في سلامة موقف القلعة البيضاء وثقته في إنصاف لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة للنادي في شكواه التي تقدم بها ضد لاعبه السابق أحمد مصطفى زيزو .

وأشار المصدر إلى أن صمت نادي الزمالك وعدم نشر أخبار حول هذه الشكوى بسبب أن النادي قدم كل الأوراق والمستندات التي تثبت صحة وسلامة موقفه في المطالبة بالتعويض المناسب من اللاعب بسبب ارتكابه أكثر من مخالفة وهو على ذمة الزمالك قبل انتقاله إلى النادي الاهلى ، وآخر

جلسة للتداول بشأن الشكوى كانت بتاريخ 30/11/2025 ، والتى تم فيها تقديم كافة المستندات التي تؤكد الموقف السليم للزمالك.

وأوضح المصدر أن نادي الزمالك تقدم بملف نهائي شامل يتضمن مستندات تثبت أحقية النادى فى نسبته من المواد الإعلانية والدعائية والإعلامية للجنة شؤون اللاعبين وقدم أسطوانة مدمجة تحتوي على ملف كامل بتلك المواد

كما استرشد النادي بالرد ضد شكوى اللاعب بالمثبت بالاتحاد من رسوم حال توثيق عقد اللاعب والتى تثبت أن ما يزعمه اللاعب من استحقاقه 85 مليون جنيه عار تماماً من الصحة، كما برهن النادي على صحة موقفه من خلال تقديم عقود لاعبين آخرين محررة بذات الحقبة الزمنية والمصاغة بذات الآلية، وهو بيان إجمالى العقد ببند وتفصيله ببند خاص كصافي بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة.

واختتم المصدر كلامه مشيراً إلى أن نادي الزمالك استرشد بأقوال عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق بالفريق الأول، والذى قطع بتقاضى اللاعب كافة مستحقاته وفق عقده لتقاضيها من أحد رجال الأعمال الداعمين للنادى، وأن ما يدعيه اللاعب غير صحيح فى محاولة منه للحصول على أموال من الزمالك بدون وجه حق.