قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
سيول وبرد وأتربة .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الجمعة
بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد
وفاة والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
مصر في قلب دافوس.. رسائل الرئيس السيسي لصناع القرار الاقتصادي
العمل توصي بغلق 36 منشآة وإجراءات قانونية ضد 56 آخرى لمخالفة القانون
منذ السبت الماضي.. العثور على جثث ركاب الطائرة المفقودة في إندونيسيا
138 ألف طن بضائع.. ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة في تاريخه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب فرق المجموعة/////الموعد والقائمة.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة بيراميدز ونهضة بركان

بيراميدز
بيراميدز
ياسمين تيسير

يستعد فريق بيراميدز، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، لمواجهة نهضة بركان المغربي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة القارية.

يواجه بيراميدز نظيره نهضة بركان غدا السبت في تمام التاسعة مساء ، على الملعب البلدي بمدينة بركان بالمغرب.

قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جاد – زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – علي جبر – أسامة جلال – محمد الشيبي – كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – مهند لاشين – محمود زلاكة – وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – حامد حمدان

خط الهجوم: يوسف أوباما – فيستون ماييلي – مروان حمدي – دودو الجباس.

بيراميدز نهضة بركان دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

عودة الفاخوري

الأهلي 10%.. أمير هشام يعلن مفاجأة بشأن صفقة عودة الفاخوري

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

حمزة عبد الكريم

برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

قبل مواجهة يانج أفريكانز..الأهلي ينهي استعداداته وتحذيرات من الاستهانة بالمنافس

رمال

رمال وأتربة.. الأرصاد توجه تحذير عاجل لسكان هذه المناطق

صورة ارشيفية

استشاري مناعة: فيتامين «د» لا يقل أهمية عن «سي» في الوقاية من نزلات البرد شتاءً

فيديو

رمال

رمال وأتربة.. الأرصاد توجه تحذير عاجل لسكان هذه المناطق

صورة ارشيفية

استشاري مناعة: فيتامين «د» لا يقل أهمية عن «سي» في الوقاية من نزلات البرد شتاءً

صورة ارشيفية

تحذير رسمي من شعبة الذهب: لا تشتروا المشغولات من مصادر مجهولة

الكلاب

خلاف فقهي بشأن تصدير الكلاب للدول التي تأكلها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد