ترتيب فرق المجموعة/////الموعد والقائمة.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة بيراميدز ونهضة بركان

يستعد فريق بيراميدز، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، لمواجهة نهضة بركان المغربي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة القارية.

يواجه بيراميدز نظيره نهضة بركان غدا السبت في تمام التاسعة مساء ، على الملعب البلدي بمدينة بركان بالمغرب.

قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جاد – زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – علي جبر – أسامة جلال – محمد الشيبي – كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – مهند لاشين – محمود زلاكة – وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – حامد حمدان

خط الهجوم: يوسف أوباما – فيستون ماييلي – مروان حمدي – دودو الجباس.