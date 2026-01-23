موعد مباراة الزمالك والمصرى في الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية
موعد مباراة الزمالك والمصرى
و تقام المباراة في التاسعة من مساء الأحد المقبل 25 يناير الجارى، بإستاد برج العرب بالأسكندرية ، بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.
ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة الرابعة فى الكونفدرالية برصيد 4 نقاط، خلف المصري المتصدر برصيد 6 نقاط.
ويدير المباراة بين الزمالك وفريق المصرى، طاقم تحكيم بوروندي مكون من جورج جاتوجاتو حكم ساحة، ويعاونه كل من إيمري نيونجابو ورينوفات بيزوموريمي مساعدين ورودريج بيرجيريمانا حكم رابع