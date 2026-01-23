قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ندوة «نقد النقد الأدبي» تفتح نقاشًا حول مستقبل الناقد في العصر الرقمي بمعرض الكتاب
مؤلف السيد في حقل الأدب: تأثير صبري موسى تجاوز جيله إلى الأجيال اللاحقة
زحمة حدائق الأهرام تصل البرلمان.. نائبة تقترح تحويل المنطقة إلى حي منفصل
باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي
رحلة تنوير وذاكرة أمة.. رموز الفكر والسياسة يناقشون دور الأهرام في تشكيل العقل المصري عبر 150 عامًا
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تبدأ تدريب الروبوتات سرا.. أول روبوت فاخر يرتدي ملابس ذهبية.. سناب شات توسع صلاحيات الآباء على حسابات الأبناء
جو كول: محمد صلاح قد ينهي مسيرته بشكل خيالي مع ليفربول في حالتين
إنفوجراف| طريقة استخراج كارت اشتراك المترو الذكي
800 ألف دولار.. تفاصيل خطف بيراميدز صفقة سوبر من الأهلي
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة
قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
ازاي تروح معرض الكتاب من رمسيس والجيزة والمعادي؟
سلوت يكشف عن موقف محمد صلاح من مواجهة بورنموث

مجدي سلامة

قال آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول إنه لا يترقب التعاقد مع لاعبين جدد قبل إغلاق فترة الانتقالات رغم أن فريقه يبدو مثقلا بالنقص العددي في خط الدفاع قبل مباراته غدا السبت أمام مضيفه بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأقر سلوت بواقع سوق الانتقالات الشتوية لكنه أشار إلى أن ليفربول سيبقي على تشكيلته الحالية حتى بعد انتقال المدافع مارك جيهي والمهاجم أنطوان سيمينيو، اللذين كانا هدفين للفريق في الصيف، إلى مانشستر سيتي.

وقال سلوت للصحفيين اليوم الجمعة: "أتوقع أن نبقي على التشكيلة الحالية، لكن إذا ظهرت فرصة مناسبة، سيدرسها النادي كالعادة".

وعانى ليفربول من فترة صعبة في خط الدفاع إذ جعلت الإصابات والغيابات سلوت أمام خيارات محدودة. 

كما عانى خط الهجوم في الأسابيع الأخيرة بعد إصابة ألكسندر إيزاك وغياب محمد صلاح بسبب مشاركته في كأس الأمم الأفريقية.

ومن بين العوامل الإيجابية قبل مباراة بورنموث هي عودة صلاح في منتصف الأسبوع. ويمتلك اللاعب المصري سجلا ممتازا أمام بورنموث بإحرازه 12 هدفا في 12 مباراة.

وقال سلوت إن المهاجم جاهز لكنه سينتظر حتى بعد الحصة التدريبية الأخيرة قبل وضع اللمسات النهائية على تشكيلته الأساسية.

قال سلوت "أعرف مو (محمد صلاح) جيدا وهو جاهز للعب".

ولا يزال ليفربول يفتقد جهود مدافعه إبراهيما كوناتي الذي حصل على إجازة بعد وفاة والده.

وأضاف سلوت "هذه أمور شخصية يجب أن تبقى بيننا. اللاعب يحتاج إلى بعض الوقت مع عائلته وكذلك بعض الوقت لنفسه بالتأكيد".

ورغم محدودية الخيارات وعدم التعاقد مع لاعبين جدد في يناير، أكد سلوت أن لاعبيه استجابوا بشكل جيد لمتطلبات الموسم حتى الآن.

ولا يزال سلوت واثقا من قدرة فريقه على المنافسة إذ يسعى ليفربول للحفاظ على زخمه في البطولات المحلية والأوروبية بعد سلسلة من 13 مباراة من دون هزيمة في جميع المسابقات.

أتم: "من الصعب التنبؤ بالمستقبل.. لكننا فريق قوي جدا في مواجهة أي فريق في العالم".

